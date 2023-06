E’ festa per l’associazione di promozione sociale Diversamentevb: il 10 giugno un sabato adatto a tutti e senza barriere architettoniche

Prendi un sabato pomeriggio, metti insieme la voglia di fare qualcosa di diverso, anzi, di usare una mente-diversa. Ecco, allora sei pronto a venire a Montezemolo il 10 giugno, a partire dalle ore 15 e per tutta la serata. Una sola raccomandazione? Ricordati di portare tanti amici.

C’è grande attesa infatti per il “Diversamente day”: la manifestazione dedicata a bambini, giovani, adulti, famiglie e persone con disabilità che prevede attrazioni gratuite quali la possibilità di essere co-driver su macchine da rally a fianco di piloti professionisti e sperimentare un percorso, salire su una moto, avvicinare e fare terapia con animali e tanto altro. La sera vedrà un delizioso street food allietato da artisti di strada. La giornata si concluderà con la musica del grande complesso “Bruno Montanaro, Enrico e la band” che ci porterà a ballare con brani di ieri e di oggi.

L’associazione di promozione sociale Diversamentevb, con sede a Roccavignale, operativa da anni in Val Bormida, si occupa di persone adulte con disabilità e di fare in modo che “quanto per noi è normale, a volte scontato, sia possibile per tutti” anche per chi usa una sedie a rotelle per spostarsi, abita in una struttura, ha una disabilità.

Da qui nasce il nome della festa “Diversamente day”: perché solo se usiamo una mente diversa si possono annullare le barriere e allargare gli orizzonti. La disabilità non è una malattia, insieme, condividendo le diverse abilità di ciascuno, avremo una ricchezza per tutti. Per informazioni: 3487931954 (Marco) – 3470351164 (Anna).