Savona, la messa del Corpus Domini sarà in San Giovanni Battista

Giovedì 8 giugno alle ore 20:30 nella Chiesa San Giovanni Battista in San Domenico a Savona, il vescovo Calogero Marino presiederà la messa per la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini) per la Vicaria di Savona.

A seguire si terrà la processione lungo via Alfonso Mistrangelo e via Ambrogio Aonzo e che si concluderà nella Cattedrale Nostra Signora Assunta, dove avranno luogo l'adorazione eucaristica e la benedizione. Durante il corteo sacro si porterà il Santissimo Sacramento, un'ostia consacrata e racchiusa in un ostensorio sottostante un baldacchino.