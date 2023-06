Savona, ritorna il ballo di fine anno allo Scientifico: spazio ai vestiti lunghi e ai completi

È stato approvato dal consiglio di istituto, su richiesta dei rappresentanti degli studenti e ritornerà quindi giovedì 8 giugno dalle 19 alle 23.

Il ballo di fine anno è di nuovo realtà, dopo anni, al liceo Scientifico Orazio Grassi di Savona, con gli studenti delle classi terze, quarte e quinte (più invitati del biennio) che nella palestra scolastica daranno vita ad una vera e propria festa stile college americani tra musica e ballo.

Il "dresscode" per i ragazzi sarà composto con giacca e completo e le ragazze invece dovranno indossare abiti lunghi portando alla mente proprio i classici "prom" e le scene dei film sulle note di canzoni romantiche.

Sarà presente un dj set, una postazione con un fotografo, un cattering e per questioni di sicurezza anche due guardie giurate. Vietate le scarpe con i tacchi a spillo per non rovinare il pavimento e gli zaini.