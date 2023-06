Addio a Giorgio Sirito, ingegnere progettista di numerosi edifici nel savonese

E' morto Giorgio Sirito, 93 anni. Sirito, ingegnere è stato uno dei principali progettisti nel dopoguerra, non solo a Savona ma anche all'estero.

Oltre ad avere progettato molti edifici nel territorio savonese si è occupato anche dell'Aurelia Bis come direttore dei lavori della costruzione e della realizzazione di numerosi porti turistici , sui quali è stato autore di un libro con il collega Berriolo occupandosi inoltre dello studio delle coste, del dissesto idrogeologico costiero , e al loro mantenimento. Ha lavorato anche in altre Regioni, come il Friuli e in Tunisia.

I funerali sono questa mattina alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria Giuseppa Rossello. Giorgio Sirito lascia i figli Mario, Vittorio, Giancarlo, Roberto e i nipoti Nicola e Giorgio con la mamma Daniela, le nuore Francoise e Raffaella.