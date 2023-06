Alassio, Balzola su atti vandalici: "Per il contrasto, serve l’impegno comune. In arrivo il potenziamento di forze di Polizia"

“Determinati avvenimenti penso siano fisiologici – commenta Carlomaria Balzola, presidente Fipe Confcommercio -. Noi in primis, al nostro interno, dobbiamo lavorare in maniera da impedire il proliferarsi di queste situazioni. Prima di tutto, dovremmo evitare di servire alcolici a determinate persone. In secondo luogo, le attività come i supermercati dovrebbero chiudere a una certa ora. Infine, non meno importante, bisogna sempre denunciare e magari attivarsi in proprio con sistemi di videosorveglianza in modo da fornire il più ampio margine al lavoro delle forze dell'ordine. Credo sia l'unico modo per contrastare determinati avvenimenti”.