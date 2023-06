Beach volley sotto il Priamar: soggetti disponibili all'operazione, ma i tempi non saranno brevi

Non mancano i soggetti interessati alla spiaggia libera sotto al Priamar, a Savona, e al progetto di Palazzo Sisto per la sua riqualificazione. L'iter però richiederà ancora numerosi passaggi, compresi quelli con la Soprintendenza e l'Autorità di sistema portuale, responsabile per le aree. Non se ne parlerà prima della prossima stagione estiva ma Palazzo Sisto sta lavorando al progetto.

Con questo progetto il Comune punta a riqualificare una delle spiagge più belle della città, rendendola fruibile anche oltre la stagione estiva con la realizzazione di campi da beach volley.

Una prima ipotesi è quella di due campi regolamentari con tribune, che permetterebbero anche di organizzare tornei un certo livello oppure tre campi regolamentari senza tribune. Si dovranno realizzare anche dei locali per i servizi e, per rendere remunerativo l'investimento, l'amministrazione penserebbe alla realizzazione di una spiaggia libera attrezzata con un piccolo chiosco. Tutto, dalle tribune ai locali di servizio, dovranno essere rimovibili.

L'accesso dovrà anche essere reso accessibile ai disabili. Un vecchio progetto di Ata prevedeva un lungo “scivolo”, dall'inclinazione ridotta, che partendo dalla scala lato est, verso il porto, arrivava alla spiaggia.

Oltre a fare una stima dei costi del progetto Palazzo Sisto, l'Autorità di Sistema, dovranno stabilire quale sarà il criterio più adatto per assegnare il servizio se partire da una manifestazione d'interesse e e poi indire il bando o piuttosto affidarsi ad un project financing.

Tutte ipotesi al vaglio dell'amministrazione per un iter che si cercherebbe di chiudere entro la fine del 2023 o i primi mesi dell'anno, per fare partire la nuova spiaggia sotto l piazzale Eroe dei due Mondi per la prossima estate.