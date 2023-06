Malfunzionamento server Asl, problemi anche per le raccolte di sangue nelle Sedi Avis

" In data odierna le raccolte di sangue nelle Sedi Avis hanno avuto dei problemi a causa dell’ennesimo malfunzionamento del Server ASL. A Cairo Montenotte la raccolta è stata sospesa, mentre a Savona ci sono stati parecchi rallentamenti ". A darne notizia è Daniele Fui, presidente della sezione AVIS provinciale.

"Il problema con il Server occasionalmente si ripete, causando il blocco del programma in uso durante le giornate di donazione - aggiunge Fui - Ci scusiamo con i Donatori e Volontari che oggi hanno perso parecchio tempo e che sono sempre disponibili per l’Avis. Con l’occasione vi invitiamo a venire a donare le prossime volte (vedi calendario prelievi giugno in allegato ndr)"