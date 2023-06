Bandiere a mezz’asta sulla sede della Regione Liguria a Genova, in piazza De Ferrari, in segno di lutto per la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi.

Questa sera verrà proiettato un messaggio di cordoglio sul maxischermo luminoso installato sulla facciata del palazzo: “La Liguria saluta Silvio Berlusconi, ciao Presidente”.