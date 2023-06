"FAI un giro in Vigna", appuntamento il 16 giugno ad Albenga

"L'anno scorso è stato un successo, possiamo dirlo senza troppi giri di parole; valeva la pena riprovarci ed ecco qui la seconda edizione di “FAI un giro in vigna”, l’evento regionale organizzato dai Gruppi FAI Giovani della Liguria che accompagna i visitatori alla riscoperta del nostro territorio e delle tradizioni della Liguria, attraverso alcune eccellenze vitivinicole della Regione. Cinque appuntamenti per raccontare il territorio ligure da Ponente a Levante unendo natura, patrimonio storico-artistico e cultura enogastronomica".

Cosi commenta Alice Salvatico, capogruppo FAI Giovani di Albenga-Alassio, che aggiunge: "'FAI un giro in vigna' ha al centro del suo interesse il vino e la scelta del nome ha voluto richiamare il senso di comunità e di stagionalità; l’idea è quella di raccontare il territorio in maniera circolare: dalla terra al prodotto in tutte le sue sfaccettature. Visite alle cantine e ai centri storico-artistici vicini, passeggiate e degustazioni, per esaltare le peculiarità del nostro territorio che rappresenta un esempio virtuoso di sostenibilità e integrazione uomo-natura".

Il terzo appuntamento di “FAI un giro in vigna 2023" è stato organizzato dal Gruppo FAI Giovani di Albenga-Alassio. L’evento si terrà venerdì 16 giugno ad Albenga alla tenuta La Colombera della Cantina Deperi presso la Villa dei Marchesi Ferrero di Ventimiglia lungo la Via Julia Augusta, al confine tra Albenga e Alassio.

L'appuntamento è per le ore 17:30 presso la tenuta e per ragioni logistiche il numero dei partecipanti è limitato a 35 persone; è richiesto un contributo minimo di 18 euro per gli iscritti FAI e 20 € per i non iscritti FAI. La quota comprende: visita al vigneto con un enologo, visita storica a cura dei volontari FAI, degustazione di due vini della Cantina con un piccolo buffet con prodotti tipici del territorio. È consigliato indossare scarpe adatte a camminare su terreno irregolare. Per partecipare sarà obbligatoria la prenotazione al link (CLICCA QUI).

"Ricordiamo che i fondi raccolti saranno destinati a sostenere la missione del Fondo per l'Ambiente Italiano. Essendo questo un evento organizzato dal FAI Giovani, chi ha un’età compresa dai 18 ai 35 anni, potrà iscriverti al FAI con un contributo di soli 5 € in più, che potrà corrispondere durante l’evento. Con l’iscrizione e la tessera FAI si può: entrare gratuitamente nei Beni FAI, entrare con sconti in più di 1600 luoghi convenzionati in tutta Italia (musei, teatri, giardini, festival ecc.), entrare gratuitamente nelle proprietà del National Trust inglese, scozzese e australiano. Come in ogni evento FAI sarà possibile per tutti iscriversi o rinnovare l’iscrizione al FAI in loco. Vi aspettiamo numerosi venerdì 16 giugno ad Albenga", conclude la Salvatico.