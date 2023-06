Savona, in programma i concerti delle pianiste Ai Watanabe e Cinzia Bartoli

A Savona, il 16 giugno alle 20,30 presso l’oratorio dei SS. Giovanni e Petronilla, a conclusione del Festival pianistico internazionale ai Concerti di Primavera per Accelerando Festival XXXV Edizione, si esibirà la pianista giapponese Ai Watanabe.

Ai Watanabe, premiata in importanti concorsi internazionali, proporrà un programma con musiche di R. Schumann, S. Prokofief e A. Ginastera.

L’evento è organizzato dall’Associazione Musicale Dioniso, con la direzione artisticadi Cinzia Bartoli.

Sempre nell’oratorio dei SS. Giovanni e Petronilla, il 17 giugno alle 20,30, a conclusione dei Concerti di Primavera per Accelerando Festival XXXV Edizione, si terrà il concerto straordinario della pianista savonese Cinzia Bartoli. In programma musiche di F. Chopin, M. Ravel.

Cinzia Bartoli inizia la carriera concertistica nel 1978 esibendosi in 25 Paesi in tutti i continenti. Premiata in concorsi nazionali ed internazionali, ha recentemente inciso l’opera integrale per piano solo di Maurice Ravel con la prestigiosa casa discografica Centaur Records in USA.