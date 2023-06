Darsena, il ponte Pertini tornerà in funzione il prossimo fine settimana: non mancano le polemiche

E' previsto probabilmente tra una settimana, venerdì 16 giugno, la rimessa in funzione del ponte a raso della Darsena, bloccato e inutilizzabile da circa un mese.

I monitoraggi dei tecnici sono terminati nei giorni scorsi ed è stato escluso qualsiasi problema strutturale.

Mercoledì prossimo verrà fatta con la sostituzione dei pezzi che sono stati disegnati e fatti costruire appositamente.

Il ponte sarà così operativo entro il fine prossima settimana e saranno comunque effettuate prove di sicurezza.

Non è la prima volta che il ponte a raso si guasta.

Il suo blocco si è verificato l'ultima volta lo scorso marzo ma anche negli anni passati ci sono stati periodi in cui era inutilizzabile. Il guasto del ponte ha scatenato le proteste dei commercianti ed esercenti della Darsena che hanno segnalato un pesante calo di incassi nelle settimane di paralisi dell’infrastruttura.

Lo scorso 26 maggio durante un sopralluogo tra i tecnici di Autorità di Sistema Portuale, il sindaco Marco Russo e un gruppo di commercianti e cittadini, era stato specificato che il ponte Pertini sarebbe stato operativo entro una decina di giorni. Aspettativa che è stata disattesa con gli esercenti che hanno dovuto far fronte anche al ponte del 2 giugno con l'infrastruttura bloccata.

"Le tempistiche che erano state esposte durante la conferenza stampa è che il ponte sarebbe stato pronto il 7 giugno. Sono in ritardo quindi di altri 7-8 giorni. Il Mercato Europeo è fortemente rischio, se non venisse installato al di qua del ponte sarebbe letale. Ci sentiamo presi in giro, non sappiamo come gestire il personale, andremo avanti con la richiesta danni" ha detto Michele Sgambato, esercente della Darsena a nome anche degli altri commercianti della Darsena coinvolti dal disagio.

Ma l'inagibilità del ponte è anche un grosso problema per le persone disabili che abitano in Darsena e che per accedere a certe abitazioni del porto devono fare il giro da calata Sbarbaro, passando sulla pavimentazione in basoli, scomodissima per chi si torva su una carrozzina a rotelle.

Nella stagione autunnale verranno programmati interventi di manutenzione straordinaria che potranno prevedere lo smontaggio dell'anta e il posizionamento in uno spazio idoneo per poter fare tutti i controlli delle parti meccaniche.