Alassio, inaugurato il restauro della panchina intitolata al Centro Pannunzio, il sindaco: "In ricordo di Chiara Spadoni, il mio cuore è con lei"

Sotto a un sole caldo e i turisti incuriositi, è stato inaugurato stamattina (16 giugno) alle 10.30 dal sindaco di Alassio Marco Melgrati il restauro della panchina intitolata al Centro Pannunzio, in ricordo della torinese Chiara Spadoni, scomparsa all’età di 65 anni lo scorso anno. La panchina fu già posizionata nel 2018 sul lungomare alassino, in fondo a via Torino, e inaugurata dall’ex sindaco Enzo Canepa, ma necessitava di un restauro a causa degli effetti degli agenti atmosferici.

Il restauro, per iniziativa del generale Franco Odello, è stato realizzato dall'artista Marco Breewer. “Con Chiara Spadoni ho condiviso tante idee in nome della libertà e dell'anticonformismo – ha dichiarato il professor Pier Franco Quaglieni, direttore del centro culturale -. In molte iniziative realizzate dal Centro Pannunzio in Liguria, Chiara fu mia preziosa collaboratrice. Una persona colta e piena di vita che ricordiamo con affetto e rimpiangiamo con gratitudine”.