Da oggi via Michelangelo diventa a senso unico.

Il provvedimento è stato adottato, in accordo con il Comune di Alassio, per migliorare l'aspetto della sicurezza stradale.

Specie nel periodo estivo, infatti, la via è particolarmente frequentata per la presenza di locali e discoteche (Essaouira e Le Vele) e per le sue caratteristiche (ampiezza della carreggiata) non permette il transito di due vetture contemporaneamente.