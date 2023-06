Dalla CUB Savona kit d’emergenza per le funzioni fisiologiche agli autisti di Tpl Linea: "Insufficienti le soluzioni dell'azienda"

" La CUB ha assunto questa iniziativa poiché, nonostante reiterate segnalazioni vecchie di mesi sia alla direzione TPL che ai tecnici dello PSAL locale, le soluzioni attuate dall’azienda sono ancora decisamente insufficienti - si legge ancora nella nota - La convenzione stipulata con alcuni locali vicini a questi capolinea, infatti, non copre l’intera fascia giornaliera del servizio di trasporto pubblico, le giornate di riposo del Bar o il periodo di chiusura feriale. La gravità del problema, inoltre, è accentuata dal fatto che svolgono la mansione di autista anche numerose donne e che per loro, a differenza dei colleghi maschi, non è così agevole pensare di nascondersi dietro ad una palma ".

"Spiace anche rilevare come la presenza di una donna alla direzione di TPL Linea non abbia rappresentato uno stimolo sufficiente a dare la giusta rilevanza a questa problematica. Speriamo solo di non dover provvedere in futuro ad una scorta di pannoloni per tutti" conclude infine Loschi.