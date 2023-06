"Il mare più bello": sei le località savonesi inserite nella guida di Legambiente e Touring Club

Finale, Noli, Varazze, Andora, Bergeggi, Ceriale e Celle. Sono questi i sei comuni del savonese che Legambiente e Touring Club Italiano hanno inserito nella Guida Blu alle migliori località costiere di mare e di lago “Il Mare più Bello 2023”, una pubblicazione che da ventitré anni segnala i comuni che più si impegnano per migliorare la qualità ambientale attraverso il vessillo delle Vele grazie all'analisi dei dati raccolti da Legambiente.

Un simbolo che testimonia non solo la purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale e dei servizi offerti. Un quadro su quanto di buono fanno le amministrazioni locali costiere lungo la nostra penisola per essere all’altezza delle sfide imposte dalla crisi ambientale planetaria.

In Liguria luci ed ombre. A differenza del 2022, quest’anno a livello regionale nessun comune ha raggiunto il punteggio massimo valevole le "cinque vele", con le località savonesi tutte con un punteggio da "due vele", anche se i comprensori con i loro comuni aumentano il numero di vele presenti nella guida passando da 80 a 86.

In positivo i risultati che vedono una migliore organizzazione e l'aumento della raccolta differenziata, un’ampia disponibilità di prodotti alimentari locali, di specialità enogastronomiche, la sicurezza alimentare, i percorsi e l'offerta culturale. A pesare in negativo sono invece gli indici relativi al parametro Stato delle Aree costiere che indaga la pressione sui sistemi idrici, l'affollamento dei turisti, il peso delle seconde case rispetto alla capacità abitativa totale, il rapporto aree edificate/aree naturali protette e, in particolare, il peso che ha nella classifica l'indice di congestione turistica.

Le Vele assegnate in Liguria ci restituiscono la fotografia di una regione tagliata in due con un levante un po’ in affanno che non ottiene i risultati del 2022: Vernazza, Riomaggiore e Monterosso nelle Cinque Terre passano da 5 a 4 Vele (-1 rispetto al 2022) e Portovenere da 4 a 2 (-2 rispetto al 2022). Anche nel Golfo dei Poeti diminuiscono le Vele con Rapallo, Moneglia, Lavagna, Sestri Levante e Santa Margherita che da 3 Vele passano a 2. Mantengono le tre Vele dello scorso anno Portofino, Camogli e Sori.

Nel Ponente le Vele crescono anche se bisogna dire che partivano da una posizione più arretrata. Raggiungono tre Vele Taggia, Riva Ligure, Camporosso al mare (+1 rispetto al 2022). Due Vele a Finale Ligure, Noli, Varazze, Andora, Bergeggi, Ceriale, Celle (+ 1 dal 2022). Le performance peggiori anche quest’anno sono quelle di Ospedaletti, Bordighera e Diano Marina fermi ad una sola Vela.