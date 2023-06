Soccorsi mobilitati nella mattina odierna a Noli per una donna caduta lungo il sentiero del Pellegrino.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, il soccorso alpino e la Croce Bianca di Noli. A causa della zona particolarmente impervia è stato mobilitato anche l'elisoccorso Grifo da Albenga.

La donna è stata trasportata per via aerea e in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.