Presentata “AlbisJazz”: dal 1 al 6 luglio nelle due Albisole e a Savona

Una settimana all’insegna del jazz a due passi dal mare, dal mattino a notte fonda, tra masterclass, aperitivi, concerti, jam session e grandi concerti. È stata presentata la terza edizione di «AlbisJazz», festival che dall’1 al 6 luglio 2023 porterà nelle Albisole sette grandi artisti del panorama jazz internazionale: Eleonora Strino, Dado Moroni, Emanuele Cisi, Riccardo Fioravanti, Enzo Zirilli, Giampaolo Casati e Dino Cerruti. Super ospite il pianista Danilo Rea che, in tour tutta l’estate con Fiorella Mannoia, parteciperà ad AlbisJazz il 3 luglio, con un grande concerto sotto le stelle al Priamar di Savona. Altro special guest il contrabbassista olandese Joris Teepe, che arriverà da New York, dove vive stabilmente da anni, per prendere parte alla manifestazione dall’1 al 4 luglio.

L’originale rassegna musicale dedicata alla musica jazz è organizzata dall’associazione La Bella Brezza in collaborazione con l’associazione Note e Natura di Cuneo, con la direzione artistica di Dado Moroni e Gianmaria Bonino, grazie al contributo della Fondazione De Mari e di Banca Generali, in collaborazione e con il patrocinio di Regione Liguria, dei Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Savona, e il progetto Erasmus+.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere un turismo musicale, consentendo la valorizzazione del territorio e favorendo la creazione di un ideale percorso di fruizione culturale dedicato al tema della musica jazz.

La formula ormai collaudata è sempre la stessa: il festival alternerà momenti di corso strumentale (la mattina e il pomeriggio) ad esibizioni, di concerto vero e proprio ma anche di semplice intrattenimento sul territorio (dall’orario dell’aperitivo in avanti).

“Partiamo per questa terza avventura – il commento dell’organizzatore, Alberto Parodi, della APS La bella brezza - con l’orgoglio di un patrocinio importantissimo, quello della Regione Liguria, con la conferma di coloro che ancora una volta credono in noi e ci sostengono, la Fondazione De Mari e Banca Generali, ma soprattutto con la forza e l’entusiasmo dei nostri maestri e dei tanti allievi che anche quest’anno si ritrovano ad Albisola per dare corpo e anima a questa Masterclass sempre più ricca. Tra le tante novità, l’edizione 2023 ne porta con sé due importantissime: la prima è la collaborazione con Erasmus+, un privilegio, un onore, ma anche e soprattutto una grandissima occasione che potrà portare, nei prossimi anni, ad una vera e sostanziale internazionalizzazione di AlbisJazz, noi ne siamo convinti, e aver raggiunto questo difficile obiettivo ci riempie di orgoglio; la seconda novità di cui andiamo enormemente fieri è la presenza di Danilo Rea su un palco prestigioso e suggestivo come quello del Priamar, anche questo risultato non era semplice, ma siamo convinti che i nostri 7 maestri, i 2 ospiti della serata (Teepe e Bonaccorso) e Danilo Rea offriranno ai savonesi uno spettacolo unico ed eccezionale. Non resta che aspettare e prepararsi a vivere una settimana di grandissima musica”.

“Una Masterclass sempre più internazionale, questo è ciò che mi trasmette una carica ancora maggiore – il commento di Dado Moroni, direttore artistico di AlbisJazz –; la collaborazione con Erasmus+, la presenza del mio collega e amico Joris Teepe e di alcuni suoi allievi dall’Olanda, la recente iscrizione di un allievo Indonesiano, sassofonista eccellente, l’interessamento di alcuni conservatori europei per questi scambi, l’idea di creare delle borse di studio che consentano ai nostri allievi di andare, e ad altri di arrivare. Questo spirito di scambio culturale, di esperienze internazionali, è qualcosa di magnifico, sono l’ulteriore tappa di un grande cammino che insieme al collega Gianmaria Bonino sentiamo nostro e in cui crediamo con forza. AlbisJazz continua a crescere, anno dopo anno”.

“Questo è un progetto che è nato e cresciuto moltissimo e lo abbiamo fatto crescere insieme. La nostra mission è intervenire e sostenere settori come l’arte, la cultura, l’istruzione e il volontariato. Ma in chiave di crescita del territorio, un territorio che con AlbisJazz è sempre più allargato: infatti, l’iniziativa nasce ad Albisola e poi è stata diffusa in altri Comuni. Con l’associazione La bella brezza abbiamo l’ambizione di realizzare qualcosa che dura nel tempo, che va oltre i confini del territorio e di farci conoscere a livello nazionale e internazionale. L’edizione di quest’anno è già molto avanti: sette maestri di levatura nazionale e internazionale, un ospite molto noto e soprattutto un bel gruppo di ragazzi che stanno qui una settimana e potranno anche suonare e presentare le loro capacità al territorio”, dichiara Luciano Pasquale, presidente di Fondazione De Mari.

“Una manifestazione giovane, ma già consolidata e capace di affermarsi come una delle più importanti e di qualità a livello nazionale – commenta il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Giovanni Toti – Un festival capace di unire serate con protagonisti grandi artisti del mondo del jazz e vere e proprie lezioni, di altissimo profilo, con musicisti di livello internazionale. Un format innovativo, capace di coinvolgere e appassionare, e di rendere ancora più ricco il panorama degli appuntamenti culturali e musicali della Liguria”.

“AlbisJazz sta crescendo e ci sono tutti gli ingredienti: la masterclass, che è il cuore della manifestazione, e i nostri territori si prestano e possono diventare sedi di masterclass e delle arti, incominciando dal jazz e dalla buona musica; c’è l’interazione del territorio, Savona e le due Albisole; e poi, per quel che riguarda Albissola Marina, confermiamo la formula dell’anno scorso: una serata in cui i maestri vengono a suonare nel paese e due jam session sul palco della passeggiata a mare. Ringrazio La Bella Brezza, che in pochi anni è diventata una realtà culturale fondamentale”, dichiara il sindaco di Albissola Marina, Gianluca Nasuti.

“Albisjazz, alla sua terza edizione, si conferma come uno degli appuntamenti più interessanti dell'estate albisolese – commenta Luca Ottonello, assessore al Turismo di Albisola Superiore –. Una rassegna non solo musicale, ma che unisce l'arte e la cultura della musica alla formazione trattandosi di una masterclass con musicisti e docenti professionisti di fama nazionale e internazionale. Ma è anche di più: un contenitore che genera indotto turistico portando nelle Albisole appassionati e studenti di musica che seguiranno lezioni con i maestri. soggiornando e consumando per una settimana in città insieme a tutti coloro che accorreranno nelle serate di inizio luglio in città per partecipare ai concerti in piazza e sul nostro lungomare”.

“Siamo orgogliosi di aprire la stagione estiva di Savona del 2023 con un ospite come Danilo Rea. Vorrei sottolineare almeno tre temi importanti: quello della comprensorialità e, quindi, di iniziative di alta qualità, attrattive verso un pubblico che viene da fuori e che mettono in evidenza le bellezze del nostro territorio, come il Priamar; il fatto che sia un progetto con un’identità forte; e, infine, l’aspetto formativo della masterclass: la possibilità di avere alcune classi che percorrono il nostro territorio, come già era successo con Zerodiciannove, altro progetto sostenuto da De Mari. È su questo che dobbiamo lavorare”, commenta Elisa Di Padova, vicesindaco di Savona e assessore alle Manifestazioni.

“Anche quest’anno il Priamar accoglie un grande momento di AlbisJazz – dichiara Nicoletta Negro, assessore alla Cultura del Comune di Savona – . È un momento che somma i grandi professionisti che lavorano per tutta la settimana insieme ai ragazzi e un altrettanto grande professionista che calca i teatri del mondo e d’Europa. Uno spettacolo importante all’interno di una rassegna del Priamar che regalerà grandi soprese ai savonesi e ai turisti”.

“È per me un onore, oltre che un piacere, sostenere per il secondo anno il progetto “Albisjazz” messo in campo da La Bella Brezza – dichiara Agata Marano, private banker di Banca Generali –. Un progetto che accende i riflettori sui 3 Comuni coinvolti e che, grazie alla presenza di Maestri Internazionali, attireranno sul nostro territorio tanti allievi desiderosi di partecipare alla Masterclass, ma anche tante persone, appassionate di musica, che vorranno assistere ai concerti serali. Banca Generali da sempre è attenta al mondo della cultura e dell'arte e tanti sono gli eventi, a carattere nazionale, sostenuti dalla Banca e, a livello locale, ho avuto modo di promuoverne diversi anch’io. A sostegno della serata del 3 luglio, che si svolgerà presso la Fortezza del Priamar, mi è sembrato naturale inserire un convegno, prima del concerto, che avrà come ospiti tre Società di Gestione, fra le più prestigiose a livello internazionale perché la finanza, come la musica, si prefigge, di armonizzare i vari elementi per creare valore nel tempo”.

La masterclass

I corsi, tenuti da maestri e artisti di fama internazionale, sono rivolti ad alunni di conservatorio, appassionati e professionisti. È confermata la presenza di sette eccezionali musicisti come maestri: Eleonora Strino terrà la masterclass di chitarra, Dado Moroni di pianoforte, Emanuele Cisi di sax, Riccardo Fioravanti di basso, Enzo Zirilli di batteria, Giampaolo Casati, alla tromba, terrà il corso pomeridiano di Musica d’insieme insieme a Dino Cerruti. Fino al 4 luglio, prenderà parte ad AlbisJazz anche il maestro olandese Joris Teepe, in collaborazione con il progetto Erasmus+.

La masterclass si svolgerà la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio in tre turni dalle 14 alle 18.

Dai banchi di scuola, la sera si passerà a diffondere la musica sul territorio: i ragazzi suoneranno live nei locali della zona dalle 19,30 alle 21,30 in occasione dell’apericena; infine, dalle 22 alle 23,30, verranno organizzate jam session sul territorio per animare il territorio con appuntamenti ricorrenti.

Il programma delle serate

Si parte sabato 1° luglio in Piazza del Talian (Albisola Superiore) dalle 21 con gli amici di ASD Eunike e poi dalle 21.30 con la Jam Session.

Domenica 2 luglio, musica live durante l’ora dell’apericena (19 – 20,30) con l’AperiJazz al Bar Pilar e poi le DinnerJazz al Ristorante In ciassa (20 – 21,30) e ai Soleluna (20,30 – 22,00).

A seguire, dalle 21,30 alle 22 spettacolo di ASD Passodanza e dalle 22 alle 23,30, Jam session sul Palco a mare, Lungomare degli Artisti.

Lunedì 3 luglio, il pianista jazz Danilo Rea, dal palcoscenico suggestivo di Piazzale del Maschio del Priamar di Savona, offrirà al pubblico un concerto suggestivo sotto le stelle, alle 21, realizzato in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Savona e il contributo di Fondazione De Mari e Banca Generali. Oltre a Rea, saranno presenti anche i sette maestri della terza edizione di AlbisJazz: il direttore artistico Dado Moroni (pianoforte), Enzo Zirilli (batteria e percussioni), Riccardo Fioravanti (contrabbasso e basso elettrico), Emanuele Cisi (sassofono), Eleonora Strino (chitarra), Giampaolo Casati (tromba), Dino Cerruti (contrabbasso). Con la partecipazione straordinaria di Joris Teepe (contrabbasso) e Rosario Bonaccorso (contrabbasso). I biglietti del concerto sono acquistabili su Vivaticket al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/albisjazz-2023/210275.

Martedì 4 luglio, la settimana prosegue con la musica live durante l’ora di cena (20 – 21,30) ai Birrattieri di Savona, e, ad Albissola Marina, in Piazza del Popolo, Piazza Leuti e Piazza Sisto IV (20 – 21,30). Dalle 22 alle 23,30, Jam session allo storico Pozzo Garitta, nell’ambito del calendario “Pozzo Garitta Extra”.

Mercoledì 5 luglio, musica live con l’AperiJazz all’Ultima Spiaggia (20 – 21,30) e DinnerJazz al Lido della Palma (Albisola Superiore), al Golf Club (Albisola Superiore) e ai Birrattieri di Savona (20 – 21,30).

Dalle 21.30, ci si sposterà davanti al Palco a mare (Lungomare degli Artisti) di Albissola Marina per lo spettacolo di ASD Arabesque (21.30 – 22) e poi per l’ultima Jam session (22 – 23,30).

Infine, giovedì 6 luglio, calerà il sipario su AlbisJazz con il Concerto finale degli allievi in Piazza della Scacchiera ad Albissola Marina (21).

Per tutti gli aggiornamenti, www.albisjazz.it oppure le pagine Facebook e Instagram de La bella brezza.

Tutte le serate nelle due Albisole sono a ingresso libero.