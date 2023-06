Piscina di via Trento e Trieste, i tempi di avvio dei lavori dipendono dalle osservazioni della Soprintendenza

Sulla vecchia piscina di via Trento e Trieste sono state fatte delle osservazioni da parte dalla Soprintendenza. Si tratta prevalentemente di questioni tecniche, ad esempio sui plinti e sulle fondazioni dell'impianto, per le quali Palazzo Sisto ha chiesto dei chiarimenti proponendo delle soluzioni che si avvicinino il più possibile a quanto chiesto dalla Soprintendenza. In attesa delle risposte il Comune sta intanto proseguendo con la progettazione esecutiva, per non rischiar edi avere ritardi sul progetto e il successivo avvio dei cantieri.

Per l'ex piscina Palazzo Sisto ha potuto accedere alle risorse del Pnrr. Il progetto prevede la realizzazione di un centro polifunzionale riservato ai giovani. Per l'ex impianto natatorio l'amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di 1.850.000 euro a valere sul Pnrr che dovrà essere cofinanziato con risorse proprie del Comune per 150 mila euro.

Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio che mantenga la destinazione d’uso sportiva , ma non saranno sport natatori ed eliminando la vasca e centro di aggregazione giovanile che offra spazi da dedicare allo sport, ma anche alla cultura e al divertimento. Questo progetto dovrà essere oggetto di coinvolgimento del mondo giovanile.