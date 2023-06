TPL Linea, al via dal 22 giugno il servizio navetta a Bergeggi

Da giovedì 22 giugno al via nel comune di Bergeggi il nuovo servizio navetta da parte di TPL Linea: per la stagione estiva ecco il trasporto per la mobilità turistica grazie all’accordo siglato tra l’azienda savonese e l’amministrazione comunale.

TPL Linea garantirà un servizio capillare, con diversi collegamenti, per rispondere alle esigenze di mobilità dei visitatori, con corse e orari studiati sulla base dei dati e delle analisi di movimentazione dell’utenza. E grazie alla navetta di TPL Linea si riuscirà a ottimizzare l’utilizzo delle aree di sosta, con il turista che non dovrà pensare a spostamenti con il mezzo privato.

Il servizio si svolgerà su percorsi di linea già autorizzati: su tutte le fermate interessate verranno affisse apposite locandine con gli orari di transito. TPL Linea metterà a disposizione minibus con capacità di carico pari a 19/22 posti a sedere.

Per usufruire del servizio navetta gli utenti dovranno premunirsi di titolo di viaggio:

- abbonamenti mensili € 10,00;

- abbonamenti settimanali € 5,00;

- biglietto corsa semplice € 1,00.

Con i titoli di viaggio del bus navetta è inoltre possibile usufruire dei bus di linea TPL nel tratto compreso tra il litorale, il centro abitato e viceversa.

RIVENDITE TITOLI DI VIAGGIO:

PROLOCO BERGEGGI, chiosco via Aurelia

BARGEGGI, via Torre D'Ere 40, Bergeggi

D&A Market, via De Mari 19, Bergeggi

Farmacia Ligure, via De Mari 28 c, Bergeggi

GIANBIRRASKA, via angolo Torre D'Ere, Bergeggi.

IN ALLEGATO GLI ORARI DEL SERVIZIO NAVETTA