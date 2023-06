Borgio Verezzi, dalla minoranza l'idea di istituire una commissione sulla depurazione biologica subacquea

"Ieri sera davanti ad un nutrito pubblico abbiamo tenuto un’assemblea sul complesso argomento dell’acqua e la sua depurazione. La discussione tecnica e approfondita ha toccato argomenti importanti come le tariffe delle bollette, la concreta efficacia di una depurazione che in questo momento avviene solo grazie al vecchio impianto al confine con Finale Ligure, il problema di capire cosa effettivamente ogni cittadino paga (depurazione su acqua per innaffiare? Collettamento all’impianto di Borghetto S.Spirito?), i continui e sempre più frequenti disagi dovuti ad impianti vetusti e che non riescono più a sopportare i carichi in notevole aumento durante la stagione estiva". Così Gabriele Murrighile, capogruppo di "Borgio Verezzi x tutti, dopo l'incontro con la cittadinanza tenutosi nella serata di ieri.

"Le argomentazioni complesse e a tratti molto tecniche hanno coinvolto anche temi che vanno oltre i nostri confini cittadini e la cosa ci è sembrata opportuna e giusta in un momento storico in cui chiudersi in inutili campanilismi ha già più volte dimostrato essere controproducente - prosegue Murrighile - Ringraziamo il consigliere di minoranza di Pietra Ligure Carrara per il suo intervento. L’avvocato Muzio, che ringraziamo, ha ampiamente spiegato le differenze fra le diverse depurazioni e come in altri paesi si siano sviluppate tecniche innovative ed efficaci come la depurazione biologica subacquea che sarebbe forse molto adeguata al nostro caso. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dal fatto che l’Amministrazione nella figura del Vicesindaco Ferro e della Consigliera Porrini, presenti all’incontro, si sia espressa aperta all’idea. Da qui la nostra proposta di rilanciare con una mozione la costituzione di una commissione per studiare seriamente l’argomento e, se possibile, accelerare i tempi decisionali in modo da avere dove possibile tariffe più idonee e un mare ancora più pulito".