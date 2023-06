Assonautica Savona, Camisa e Serravalle primi classificati alla prova di pesca – Bolentino

Domenica 18 giugno, con la prova di pesca a bolentino, si è svolto il primo degli eventi organizzati per quest’anno dal Gruppo Pesca di Assonautica Savona. All'evento hanno partecipato 32 soci su 15 imbarcazioni, altri soci sono stati impegnati per l'assistenza in mare ed a terra.

La prova si è svolta nello specchio acque tra Albisola Superiore e Celle Ligure. Al rientro gli equipaggi, sulla banchina di Miramare, hanno trovato il rituale rinfresco a base di focaccia, vino e, per i bambini, bibite fresche. E' seguita la premiazione dei primi tre equipaggi con buoni acquisto per materiale da pesca dell’importo rispettivamente di 50 euro, 30 euro e 20 euro ed il sorteggio tra i partecipanti presenti di premi molto utili per la “gente di mare”.

I bambini sono stati premiati con una medaglia. Si sono classificati al primo posto Marco Camisa e Massimo Serravalle, al secondo posto Gianfulvio Nanni e Mariagrazia Patrone, al terzo posto Giuseppe Vignolo e Steven Cavalieri.

Le prove di pesca sono sempre un bel momento di aggregazione e di divertimento, per parteciparvi non è necessario essere soci di Assonautica. Prossimi appuntamenti: 25 giugno “Pesca con i Bambini”, 15 luglio “Totani”, 17 settembre “Pesce più Pesante” e 8 ottobre “Traina”.