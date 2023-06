Enjoy Albisole 2023, un'estate ricca di eventi

Torna Enjoy Albisole, il calendario condiviso degli eventi dei comuni di Albisola Superiore ed Albissola Marina: musica, teatro, gastronomia, animazione per i piccoli, per un’estate all’insegna del divertimento e della gioia. Per l’ottavo anno, a suggellare l’intesa e la sinergia programmatica delle due amministrazioni di Albisola Superiore e Albissola Marina, il Sindaco di Marina Gianluca Nasuti e il consigliere delegato al turismo e al marketing territoriale Enrico Schelotto, insieme ai colleghi di Superiore, l’assessore al turismo Luca Ottonello e quello alla cultura Simona Poggi, presentano “Enjoy Albisole 2023”: il calendario condiviso degli eventi e delle manifestazioni estive delle due Albisole.

“Anche nel 2023 - dichiara l’assessore Ottonello – continua la buona pratica di implementare e condividere l’offerta turistica delle Albisole, per rendere il territorio più attrattivo ed accogliente per cittadini e turisti. L’esperienza del Festival della Maiolica, appena concluso, che ha coinvolto i quattro comuni della Baia della Ceramica, ha consolidato e rafforzato questo progetto, iniziato per scommessa otto anni fa, diventato oggi importante realtà. Anche quest’anno l’estate albisolese sarà all’insegna dell’arte, della musica, del teatro, per regalare a tutti momenti di gioia, condivisione e divertimento, grazie ad importanti eventi consolidati e sorprendenti novità, da scoprire e vivere insieme”.

Si comincia con il mese di luglio ed un grande evento condiviso, da sabato 1 a giovedì 6: AlbIsJazz, terza edizione della masterclass e rassegna musicale dedicata al jazz, a cura dell’Associazione La Bella Brezza, con il patrocinio dei due Comuni. Una settimana di corsi e musica dal vivo, concerti e jam session con il pianista genovese Dado Moroni, a fare da direttore artistico dell’evento. Docenti, oltre allo stesso Dado Moroni, alcuni dei più grandi nomi del jazz italiano e mondiale: Enzo Zirilli, Emanuele Cisi, Riccardo Fioravanti, Eleonora Strino, Gianpaolo Casati. La grande novità dell’edizione 2023 sarà la presenza di una straordinaria Guest Star, il pianista Danilo Rea.

Confermati tre eventi, amati da cittadini e turisti, Capo di Notte, le notti bianche del centro storico di Albisola Capo e #Liguritudine e dintorni, il percorso gastronomico nel borgo antico di Superiore, organizzate entrambe da Ascom e August Fest sulla passeggiata E. Montale, nel periodo di ferragosto. Tutte e tre le manifestazioni prevedono steetfood, animazione, musica e molto altro. Dopo alcuni anni di stop forzato ritorna Caruggi e Lanterne, nel borgo dipinto di Ellera, a fine agosto, mentre il mese di luglio avrà come protagonista la tradizionale Sagra della Madonna del Carmine a Luceto.

Piazza del Talian sarà la sede di attività dedicate ai bambini, grazie a Wroom Fest, il festival teatrale per le famiglie a cura di Cattivi Maestri e a Il mare racconta, letture e spettacoli che avranno come tema il mare, le onde ed i viaggi. Piazza Scacchiera si trasformerà in una grande sala da ballo, nelle domeniche di luglio ed agosto, grazie alla rassegna di danze dal mondo Danza il Mondo, danza la terra, in cui si potrà conoscere storia, aneddoti e curiosità relativi alla danza del ventre, alla danza indiana ed al tango, oltre a provare qualche passo ed ammirare le ballerine in spettacolari coreografie. Piazza Scacchiera sarà la seconda sede di una parte dei concerti estivi ed ospiterà, fra gli altri, Emanuele Dabbono ed Ellade Bandini con il suo quintetto, mentre la straordinaria novità dell’estate 2023 sarà la riapertura del giardino di villa Gavotti per il concerto Musica in villa a cura dell’Associazione Culturale Corelli.

L’assessore Poggi dichiara che "l'estate albisolese sarà all'insegna della cultura, con mostre, presentazioni, concerti ed eventi che spaziano a 360 gradi. Fino al 2 settembre, presso il Museo della Ceramica Manlio Trucco, continua la straordinaria mostra dal titolo Sosabravo fra rito e mito, realizzata con il contributo della Fondazione De Mari, dedicata al grande maestro cubano, profondamente legato ad Albisola. L’area archeologica Alba Docilia, soggetta ad un importante restyling nel 2022 realizzato a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio sarà la sede, sabato 5 agosto, dell’evento musicale Colonne sonore in Villa romana, a cura della Piccola Accademia dell’Arte. Anche Albisola Superiore si unisce a Savona ed Albissola Marina per un omaggio a Milena Milani, che nel nostro Comune si terrà domenica 23 luglio, sulla passeggiata Montale, davanti al pannello ceramico AlbISOLA d'arte e poesia cielo armonia.”

Il calendario del mese di luglio è scaricabile dal sito www.albisolaturismo.it ed in versione cartacea sarà disponibile per tutto il mese sul territorio e presso l’Ufficio Turismo di via Turati e, nel weekend, presso lo IAT di Piazzale Marinetti. Tutte le info possono essere reperite anche sulle pagine social del comune (FB: @Assessorato al Turismo di Albisola Superiore e Instagram: @albisolaturismo).

Congiuntamente il sindaco Nasuti e il Delegato Schelotto dichiarano “Una buona pratica che ormai da anni si ripete con successo e che ogni anno si rinnova ed innova con elementi di attualità. Concerti, rassegne culturali, cinema sulla spiaggia, rappresentazioni teatrali e molto altro per un’estate davvero per tutti ad Albissola Marina. Particolare attenzione ai più piccoli grazie alla rassegna Albissola Kids che si ripete anche quest’anno con un occhio all’ambiente e alla sostenibilità, il titolo infatti è “Albissola Kids, obiettivo 2030” con una chiara allusione agli obiettivi dell’Agenda 2030 sulla sostenibilità dell’Unione Europea. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i più piccoli alle buone abitudini che possano salvaguardare l’ambiente e preservare la salute del pianeta. Tante piccole azioni individuali possono infatti fare la differenza e il Comune di Albissola Marina è in prima linea anche su questa tematiche così importante al giorno d’oggi”

Si comincia il 26 giugno con Parole Ubikate in Mare, la rassegna letteraria che animerà le serate di Piazza della Concordia e che vedrà ospiti illustri da tutta Italia. Tornerà anche la rassegna Albissola Kids che vedrà il Cinema on the beach sulla spiaggia libera davanti alla sede del Comune e ogni giovedì dal 29 giugno fino al 24 agosto, vi permetterà di ammirare i migliori film per ragazzi direttamente sdraiati a pochi passi dal mare. Sempre in questa rassegna, torna il teatro per ragazzi con spettacoli teatrali dal 27 giugno al 29 agosto, in diverse location del territorio. Quest’anno ci saranno anche alcuni spettacoli itineranti che consentiranno di godersi lo spettacolo in movimento visitando alcuni degli scorci più belli del borgo albissolese. Inoltre, sarà possibile godersi le letture a tema ecologico nel verde di Parco Puccio, in collaborazione con la Biblioteca Tantestoriepergiocare, che presso la sua sede ospiterà anche diversi incontri di lettura mattutini. In tutte le serate di cinema, letture e teatro verrà promossa la mobilità sostenibile replicando l’iniziativa “vieni in autobus, noi ti regaliamo il ritorno”: presentando il biglietto di andata obliterato, si riceverà in omaggio il biglietto di ritorno.

Tutti gli eventi della rassegna Albissola Kids saranno a ingresso gratuito. Per chi lo vorrà, sarà possibile offrire un “Blue Ticket” a offerta libera, contribuendo con una donazione al progetto realizzato dal Comune di Albissola Marina in collaborazione con Ogyre, una start-up che si occupa della raccolta dei rifiuti negli oceani. Sarà possibile donare direttamente online, utilizzando i totem che saranno presenti durante gli spettacoli.

Il Circolo degli Artisti ha già iniziato la stagione con la storica rassegna culturale “I mercoledì di Pozzo Garitta”, con ampia programmazione di eventi, dal 28 Giugno al 30 Agosto. Quest’anno il palinsesto del Circolo degli Artisti propone una gradita novità, con l’aggiunta di “Pozzo Garitta Extra” sette ulteriori serate a ingresso libero, che arricchiscono ancora di più l’offerta di questo pregevole polo culturale albissolese. Da segnalare in particolare, il 14 luglio, l’omaggio a Milena Milani.

Il 21 luglio si terrà la festa della Bandiera Blu in piazza Tullio d’Albisola, per celebrare il legame indissolubile tra la comunità albissolese e la tutela del mare, per una serata all’insegna del divertimento e della sostenibilità.

L’estate continua inoltre con altri due grandi eventi: la notte bianca di “Pane Acciughe e Ceramica” del 26 luglio e la grande festa patronale dell’8 settembre, che avranno luogo nel centro storico, all’insegna dell’enogastronomia, grazie anche alla collaborazione dei pubblici esercizi locali. Prosegue la sagra del maialetto a cura dell’AVIS delle Albissole, l’8 e 9 Luglio e il 5 e 6 Agosto.

Il 14 Agosto sarà organizzato anche quest’anno il concerto all’alba che permetterà di unire la buona musica allo spettacolo del sole che sorge all’orizzonte. Sempre nella programmazione musicale, di rilievo il consueto appuntamento con la musica classica della 12^ edizione del Voxonus Festival dedicato alla musica barocca organizzato dall’Orchestra Sinfonica di Savona con appuntamento all’Oratorio di San Giuseppe, dal 25 luglio al 5 Settembre.

Albissola Marina inoltre offre una ricca programmazione di mostre, esposizioni e iniziative d’arte organizzate presso il MuDA e nelle sedi espositive e circoli culturali aperti per tutta l’estate.

In particolare, sottolineiamo la mostra “Lam et les Magiciens de la Mer”, in programma dal 2 giugno al 10 settembre 2023, nella doppia sede del Museo della Ceramica di Savona e del Centro Esposizioni del MuDA di Albissola Marina. Nello stesso periodo, un ricco calendario di eventi collaterali alla mostra, permetterà di conoscere meglio la figura di Wifredo Lam attraverso la sua arte, per scoprire il ruolo che Albissola Marina ha avuto per la sua vita artistica. Queste attività coinvolgeranno anche la splendida cornice di Casa Museo Jorn, che come ogni anno propone interessanti eventi per tutte le età, tutti da scoprire.

Il ricco palinsesto di eventi si concluderà come di consueto con l’appuntamento del 23-24 settembre, dando spazio al festival Albissola Comics – Festival Italiano del fumetto che giunge alla sua 12° edizione e che attira appassionati e non da tutta Italia alla scoperta del fantastico mondo dei manga e dei supereroi. Ci sarà spazio anche per i giovani, con Albissola Comics Kids, la parte della rassegna dedicata a bambini e ragazzi, che hanno partecipato al concorso “Disegna una storia” e che vivranno una due giorni con gli artisti a Casa Museo Jorn.

Tutte le info possono essere reperite presso l’infopoint di Piazza Lam e sulle pagine social del comune (FB: @Albissola Marina Turismo e IG: @visitalbissola) o sul sito www.comunedialbissolamarina.it.