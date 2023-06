Per l'estate savonese circa 120 eventi in centro e nei quartieri

Quasi 120 eventi in due mesi che si aggiungono a tantissime altre iniziative come le aperture straordinarie dei musei, le visite guidate con momento musicale, le notti bianche nelle vie dello shopping. E' l'estate di Savona, pensata per i savonesi di tutte le età, ma anche per un pubblico in arrivo da fuori città, turisti e liguri in cerca di proposte interessanti per le serate estive. Il cartellone, davvero ricco e con eventi musicali che rientrano nei grandi circuiti dei festival nazionali, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dall'Assessore agli Eventi Elisa Di Padova e dall'Assessore alla Cultura, Nicoletta Negro.

Le proposte, organizzate o coordinate dall'Amministrazione comunale, da fine giugno a inizio settembre, vanno dai festival letterari e dell'economia alla musica in piazza, dal teatro ragazzi al cinema in Fortezza fino ai grandi concerti che si aggiungono alla lirica, alla musica classica e jazz al Priamar e al Santuario. L'estate 2023 (main sponsor Costa Crociere, Coop Liguria con il supporto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale) invade tutta la città (centro, Darsena, Santuario, quartieri) e inserisce novità come i “giovedì di luglio” che cambiano pelle e si trasformano nel “Savona Downtown Music Festival” che ai grandi concerti gratis in piazza Sisto (The Kolors; Gemelli DiVersi; Follya; Carlo Aonzo, Red Wine e Paolo Bonfanti; Danila Satragno Quartet con la partecipazione di Daniele Silvestri) affianca: l'apertura straordinaria (19.30-23.30) del Museo della Ceramica, Pinacoteca, Cappella Sistina; le visite guidate sul Brandale (20-22, ogni mezz'ora) con l'associazione 'A Campanassa'le iniziative dei commercianti nelle vie dello shopping a base di degustazioni, musica, intrattenimento e aperture dei negozi che a partire dal 6 luglio danno il via ai saldi estivi. Per i più piccoli tornano rassegne che hanno avuto successo lo scorso anno, come il Teatro sul Prato al Priamar e il Parco delle Favole che valorizza i bellissimi parchi dei quartieri di Savona.

“Da quest'anno – spiega l'Assessore Di Padova - i tradizionali 'Giovedì di luglio' assumono una nuova identità, diventando un vero e proprio festival da far crescere negli anni che si caratterizza proprio per essere nel cuore della nostra bella città. L'obiettivo è valorizzare il centro storico, anche per favorire il tessuto commerciale savonese, con le associazioni di via che potranno organizzare iniziative, con negozi e musei aperti anche la sera, in modo da sviluppare un potere attrattivo maggiore nei confronti di turisti ma anche di visitatori liguri”. Per quanto riguarda l'edizione 2023 (che avrà per titolo 'Plurale' per l'eterogeneità di generi musicali e, quindi, di target di pubblico), ancora Di Padova precisa che questo format, realizzato in collaborazione con l'associazione Corelli Musica, “rappresenta una svolta necessaria, perché Savona diventi attrattiva non solo per la bellezza dei luoghi, ma anche per grandi eventi che raccontano l'identità della città. E' un percorso che è iniziato già questa primavera con il Festival Zerodiciannove dedicato alla Letteratura per l'infanzia e l'adolescenza e con il Mondial Tornianti all'interno del Festival della Maiolica. Nel caso dei primi due concerti di Downtown (Gemelli DiVersi + Follya e The Kolors) siamo entrati nel circuito delle Notti Bianche in Liguria coordinate e con il sostegno di Regione e, nel caso dei primi due concerti (Gemelli DiVersi + Follya e The Kolors) nel circuito Radio101 Summer Party che darà una copertura nazionale degli eventi”. “Il processo di riattivazione della città sta avvenendo – aggiunge l'Assessore Negro - e questo è dovuto anche a un'alta qualità della proposta che spazia da Danilo Rea a Renata Scotto dal Tealtro sul Prato alle iniziative organizzate dal Museo Archeologico sul Priamar. Iniziative come i laboratori per bambini in Pinacoteca dedicati alla figura di Milena Milani o il grande cinema in Fortezza portano a una nuova presa di coscienza dei cittadini di vivere in un luogo ricco di iniziative. Questo processo è fondamentale in vista della candidatura di Savona a Capitale della Cultura”.

“Savona è una città a cui siamo molto legati da oltre 20 anni - ha dichiarato Mario Zanetti amministratore delegato di Costa Crociere - In questo senso è motivo di orgoglio poter rinnovare il nostro sostegno alla realizzazione delle attività culturali organizzate dall’amministrazione comunale per la cittadinanza ed i numerosi turisti. Negli ultimi anni abbiamo effettuato importanti investimenti a Savona e attraverso il nostro supporto per la realizzazione dei programmi estivi vogliamo dimostrare la vicinanza alla comunità locale così come facciamo attraverso i tour che organizziamo per i nostri crocieristi italiani ed internazionali alla scoperta di tutte quelle “gemme” nascoste di cui questa città è ricca”.

“Sostenere gli eventi culturali del territorio – ha detto il Presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis - rientra tra gli impegni che Coop Liguria ha scelto di assumersi per la propria comunità. La cooperazione di consumo nasce per soddisfare i bisogni primari delle persone, ma questi bisogni evolvono continuamente. Oggi i cittadini, compresi i nostri Soci, non cercano solo beni e servizi di qualità a prezzi accessibili, ma pretendono attenzione all’ambiente, proposte educative per i giovani, programmi per il tempo libero e un’offerta culturale ampia e di buon livello. Come Coop Liguria, ci impegniamo a soddisfare tutti questi bisogni, sia attraverso i progetti che promuoviamo a livello nazionale e locale, sia collaborando con le associazioni e le Istituzioni del territorio, aiutandole a realizzare iniziative in linea con i nostri valori. Per questo abbiamo sostenuto volentieri l’articolato programma di proposte estive presentato dal Comune di Savona, che è una città alla quale siamo particolarmente legati, perché è qui che nel 1945 nacque il primissimo nucleo della nostra Cooperativa”.

Oltre al Downtown Festival, sono in programma moltissimi altri eventi sia nei quartieri sia in Darsena e sul Lungomare, tutti legati da una comunicazione coordinata che verrà diffusa su diversi canali. Il programma completo sul sito del Comune www.visitsavona.com