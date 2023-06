Savona, il centro storico e Zinola celebrano san Pietro

Savona si appresta a celebrare san Pietro Apostolo. La parrocchia carmelitana di via Untoria, nel centro storico, da lunedì 26 a mercoledì 28 giugno alle ore 21 si terrà il triduo in preparazione alla festa patronale. Giovedì 29 giugno, giorno della ricorrenza, le messe saranno celebrate alle 9, alle 18 e alle 21 (solenne).

Negli stessi giorni anche nel quartiere Zinola si svolgerà il triduo: ogni pomeriggio alle 17:45 nella Chiesa Santo Spirito e Immacolata Concezione verrà esposto il Santissimo Sacramento e alle 18:30 sarà officiata la messa. Il 29 giugno alle 21 il vescovo Calogero Marino presiederà la consueta messa sulla spiaggia, cui seguirà il suggestivo approdo della statua lignea del santo dal mare a bordo delle barche dei pescatori.

Dopo la benedizione del mare stesso e il ricordo dei caduti, la venerata effige, attribuita allo scultore savonese Antonio Brilla, sarà portata in processione aux flambeaux sul lungomare e tra le vie con l'accompagnamento musicale del Complesso Bandistico Sant'Ambrogio di Legino. Il corteo sacro si concluderà in chiesa con la benedizione eucaristica.

Con il patrocinio della Diocesi di Savona-Noli e del Comune la locale parrocchia organizzerà anche un cartellone di eventi laici. Il 28 giugno alle 21 nella piazza dell'oratorio andrà in scena uno spettacolo del Centro Danza Savona diretto da Alessandra Schirripa, venerdì 30 giugno alle 20:30 nella medesima piazza ci sarà la "Supercaccia al tesoro" per ragazzi e adulti, domenica 2 luglio alle 21:30 alla Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Zinolese 1893 la Compagnia degli Instabili dell'Oratorio rappresenterà la commedia "Ghost to ghost" di Cristiana Torrielli.

Dal 28 al 30 giugno dalle 19 nella piazza dell'oratorio troveranno posto la pesca di beneficenza e numerose bancarelle, tra cui quelle delle tradizionali focaccette e frittelle. Dalle 20:30 nel giardino della Scuola "Don Curioni" sarà visitabile la mostra "A tavola... con stile". Infine il 29 giugno dalle 15 ancora in piazza si terrà "Artigianando on the road" a cura del Consorzio La Piazza.