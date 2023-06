Savona, in 4 case la mostra dell'Ordine degli Architetti: inaugurata in Piazza Guido Rossa (FOTO)

Una installazione temporanea composta da 4 case stilizzate, archetipo dell’abitare, che ospitano sulle proprie pareti interne la mostra dei lavori degli architetti della provincia di Savona che hanno aderito alla manifestazione.

Questo pomeriggio in Piazza Guido Rossa a Savona è stata inaugurata all'interno di "Open Studi Aperti in tutta Italia” la manifestazione che si svolge oggi, venerdì 23 e sabato 24 giugno e che accomuna idealmente tutti gli studi italiani in un unico grande evento diffuso su tutto il territorio nazionale nell’ambito del quale gli studi di architettura aprono contemporaneamente le loro porte al pubblico.

L’Ordine degli Architetti PPC di Savona, con il patrocinio del Comune di Savona, ha così promosso un evento collettivo che presenta il lavoro degli architetti del territorio in una mostra en plein air nelle aree pubbliche esterne della sede dell’Ordine.

“Dalla mostra emerge la varietà del lavoro degli architetti e l’importante ruolo nella società e nella qualità della vita delle persone - ha detto il Presidente Matteo Sacco - Anche la sede dell’Ordine diventa vetrina per i neo iscritti attraverso l’allestimento di una mostra delle loro tesi di laurea".

Le case in legno, gialle come il colore della manifestazione nazionale, sono strutture leggere che indirizzano lo sguardo verso le architetture del contesto, la Torre del Brandale, Il Priamar, Il Crescent, la Torretta. Sono attraversabili dai visitatori per la fruizione della mostra, smontabili e riutilizzabili anche in usi futuri in altre sedi della città.

“Ringraziamo tutti i colleghi che hanno collaborato all’organizzazione della manifestazione e i colleghi che partecipano alla mostra raccontando il proprio lavoro - prosegue il tesoriere Simone Bruzzone - un grande grazie anche a tutti i partner senza il cui sostegno tutto ciò non sarebbe stato possibile Pirotto, EcoEdile, Utensil Color, Aria Nuova, Velaria, BigMat Colombino, Toscano Marmi, Velatriam Esssetreserramenti, Quidam”.

Lo scopo principale di Open! è quello di far conoscere le specializzazioni e gli ambiti in cui operano i singoli studi e di stimolare gli stessi architetti a promuovere il proprio lavoro e la propria attività. La manifestazione nasce con l’idea di rappresentare nel senso più ampio l’intera categoria e non solo la singola attività professionale per avvicinare l’architetto al cittadino e far comprendere l’importanza dell’architettura e della figura dell’architetto (www.studiaperti.com). Questa è la seconda edizione Savonese, dopo l’installazione evento di Piazza Sisto nel 2019.