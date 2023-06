Completate le opere di protezione dell’argine del Centa: un passo avanti per la ciclabile di Albenga

È stata completata la realizzazione dei gabbioni di protezione per la messa in sicurezza dell’argine del Centa, funzionali alla pista ciclabile, realizzati dalla ditta Garofalo.

I lavori procedono velocemente con la scarifica e la stabilizzatura del tratto.

La pista ciclabile è stata finanziata con 600 mila euro attraverso i fondi del PNRR destinati alla mobilità ciclabile mentre i gabbioni a protezione dell’argine sono stati finanziati con 170 mila euro dal Comune.

"Avevamo preso l’impegno di realizzare questa importante opera che offrirà risposte concrete alle esigenze della città – afferma il sindaco Riccardo Tomatis -. Ricordo che i fondi utilizzati sono stati ottenuti grazie al PNRR e che erano destinati solo ed esclusivamente alla viabilità ciclabile. Il Comune ha investito 170 mila euro per la realizzazione dei gabbioni, sì funzionali alla realizzazione della pista ciclabile, ma importantissimi per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio”.