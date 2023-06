Emergenza idrica, vertice con Acquedotto: no (per ora) alle ordinanze, fra 15 giorni gli esiti del monitoraggio sulle falde (VIDEO)

Una situazione di difficoltà che però al momento pare essere sotto controllo, non da portare i sindaci a firmare le ordinanze di limitazione.

Questo sarebbe l'esito della riunione preliminare che si è svolta in comune ad Albisola Superiore tra Ireti e i sindaci della costa da Varazze a Spotorno oltre ai primi cittadini di Stella e Quiliano (all'incontro era presente anche l'assessore albisolese Sara Brizzo e per rappresentare Savona l'assessore Lionello Parodi), per il fare il punto sulle criticità legate all'emergenza idrica a seguito dei problemi che si sono venuti a creare d'approvvigionamento legati ad una diminuzione importante della sorgente del Crivezzo.

L'emergenza era scattata sulla fonte di proprietà comunale cellese presente sul territorio di Stella che fornisce acqua ai due comuni e alla frazione di Ellera ad Albisola potrebbe avere una ripercussione importante anche sulle falde che riforniscono i comuni del levante savonese.

"Sono emerse un po' di situazioni che poniamo come attenzione ma non come ordinanza perché con l'aggiornamento fatto da Ireti riusciamo a risolvere anche la criticità di Celle Ligure - ha spiegato il sindaco di Albisola Maurizio Garbarini - Abbiamo invitato Ireti a fare un po' di comunicazione ai cittadini, bisogna porre attenzione all'utilizzo dell'acqua".

Le parti quindi si incontreranno nuovamente per fra 15 giorni per conoscere gli esiti del monitoraggio e sapere quali sono gli stati di consistenza delle falde.

"L'attenzione c'è ma non è a livelli critici Il bacino del quilianese sta risentendo un po' di più ma sta sopperendo alla criticità - ha detto il primo cittadino di Stella Andrea Castellini - Personalmente ho proposto una campagna massiva d'informazione ai cittadini delle aree coinvolte. Bisogna fare in modo di non finire in situazioni critiche. Incrociamo le dita, che ognuno faccia la sua parte".