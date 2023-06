Tpl Linea, il neo presidente Franceri si presenta in punta di piedi: "Ogni azione inizia dall'ascolto" (FOTO)

Sarà affiancato all'interno del cda da Luigi Pignocca ex sindaco di Loano, gli avvocati Loredana Scalmana e Gabriele Vercelli e Serena Lancione amministratore delegato di Gtt. In attesa della nomina del nuovo direttore generale.

Franceri arriva così alla guida per portare a compimento l'affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale. Ma non mancano le criticità sia sulla futura gestione (il bilancio è infatti in passivo di 1.5 che sarà coperto con utili non distribuiti) che sulla carenza e la manutenzione dei mezzi, la sicurezza a bordo, la bigliettazione e i contratti del personale.