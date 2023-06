Albisola, dal 30 giugno al 9 settembre scatta l'ordinanza di stop ai mezzi pesanti il venerdì e sabato

Il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, come già preannunciato in un vertice in Prefettura (leggi QUI) ha firmato l'ordinanza di divieto di transito temporaneo ai mezzi pesanti, per entrambi i sensi di marcia, dal 30 giugno al 9 settembre 2023, nelle giornate di venerdì e sabato, dalle 16.00 alle 22.00 (la domenica è già previsto lo stop dal Ministero dei Trasporti).

Il divieto riguarda autotreni, autosnodati ed autoarticolati, di massa complessiva massima autorizzata superiore alle 7,5 tonnellate, i quali non potranno transitare in Corso Mazzini nel tratto compreso tra l’uscita del casello autostradale A10 e l’intersezione con Corso Ferrari, l'Aurelia nel tratto compreso tra la rotatoria situata all’intersezione tra via Morando e corso Poggi fino al ponte sul torrente Sansobbia al confine con il comune di Albissola Marina; via Turati, con l’esclusione della rotatoria di largo Gavotti la cui percorrenza è necessaria per il reindirizzo dei mezzi eventualmente usciti dall’autostrada.

Sono esclusi dal divieto di transito i mezzi militari, di soccorso e sicurezza e di protezione civile, di linea urbana ed extraurbana di trasporto pubblico e con destinazione f¡nale o partenza delle merci o delle persone trasportate nei comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Stella e località servite dalla S.P. 334 del Sassello.

I divieti saranno evidenziati con la segnaletica e saranno istituiti presidi delle forze dell’ordine per vigilare sul rispetto dell’ordinanza.

L'ordinanza era stata proclamata sia nel 2018 dal sindaco di allora Franco Orsi che nel 2019 dal sindaco attuale, non nel 2020 visti i pochi spostamenti legati all'emergenza sanitaria e la presenza dei diversi cantieri sulla rete autostradale.

Il sindaco ad inizio mase aveva lamentato la situazione di ammaloramento delle strade comunali, da Corso Mazzini a Corso Ferrari, in difficoltà proprio per il passaggio dei camion. Se la situazione continuerà a peggiorare potrebbe decidere di chiudere l'uscita ai mezzi tutti i giorni.

Garbarini aveva quindi deciso di scrivere alla Prefettura, ad Autostrade, Anas, alla Provincia, alla Regione e ai sindaci dei comuni limitrofi.