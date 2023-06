Funivie, i sindacati attendono una convocazione dal Ministero: "Nessuna risposta, siamo preoccupati"

Avevano formalizzato una richiesta d'iincontro al Ministero circa 20 giorni su Funivie fa ma non hanno ricevuto risposta e ora i sindacati fanno sentire la loro preoccupazione.

"Non ci ha risposto nessuno e la preoccupazione non è tanto sull'ordinario perchè la cassa non la stanno facendo ma è sulla parte della ricostruzione. Continuiamo a non vedere niente e siamo preoccupati perchè sono sempre fermi i lavori" dice Simone Turcotto, segretario Filt Cgil.

"Siamo sconcertati e delusi del fatto di non venire considerati da parte di chi ci dovrebbe dare risposte per capire i tempi, il ripristino dell'impianto, la situazione e il conseguente futuro dei lavoratori. Non abbiamo più sentito nessuno" prosegue Danilo Causa, segretario Fit Cisl.

Al centro oltre ai lavori di ricostruzione dell'impianto che dovrebbero concludersi a fine anno ma che non sono ancora partiti anche la questione legata al bando per la futura concessione non ha avuto sviluppi.

Nel caso in cui la gara indetta dal commissario andasse deserta o non avesse un aggiudicatario il 1 gennaio 2025 la Regione avrebbe l’onere di gestire la stessa.

Le organizzazioni sindacali inoltre avevano concentrato l'attenzione anche sulla formazione dei lavoratori.

"Una formazione che sarebbe fondamentale nell’ottica dell’integrazione ferro-fune per lo sviluppo del progetto che vede i parchi di Bragno come aree retroportuali di stoccaggio per il porto di Savona. Una formazione che chiediamo ormai da mesi a Regione Liguria, che sarebbe utile a riqualificare i lavoratori e che sarebbe nell’interesse della stessa regione fare" avevano detto i sindacati.