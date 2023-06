Il Premio Fionda 2023 fa “rinascere” la storica libreria “Alfabeta” di Lugo di Romagna

Gli aiuti del Premio Fionda 2023 giunti a buon fine. Come annunciato dal palco del Teatro Ambra di Albenga un mese fa, in occasione della consegna della Fionda 2023 a Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, le offerte raccolte sono state destinate agli alluvionati dell'Emilia Romagna. In particolare, i Fieui di caruggi hanno scelto di sostenere un'attività gravemente colpita dall'alluvione.

“Abbiamo voluto essere concretamente vicini a qualcuno che aveva perso tutto e forse anche la speranza di riprendersi – spiegano i Fieui di caruggi -. Abbiamo individuato una libreria di Lugo di Romagna sommersa dall'acqua e dal fango e, su indicazione dei proprietari, ovviamente ridotti allo stremo dal momento difficile, abbiamo acquistato una serie di strumenti per favorire la riapertura. La scelta di una libreria non è stata casuale, ma fortemente simbolica: la cultura come base della rinascita”.

Sono stati pertanto donati alla “storica” libreria Alfabeta di Lugo di Romagna server, postazione pc e monitor, lettore codici, stampante etichette, stampante ricevute e altro materiale.

I titolari della libreria, Marinella e Massimo, hanno commentato con un “Per fortuna c'è ancora gente meravigliosa!”, carico di stupore e gratitudine.

I Fieui precisano che tutto il materiale donato è stato acquistato da una ditta di Faenza, che, non danneggiata dagli eventi, è stata ed è molto vicina alle aziende del territorio praticando condizioni di vendita favorevoli. “E sicuramente - concludono i Fieui- appena possibile, andremo a Lugo a visitare la rinata Alfabeta!”.