Il regista savonese Francisco Saia dirige la star di Beautiful Daniel Mcvicar nel suo nuovo film "Il ladro di stelle cadenti"

Sono iniziate le riprese del nuovo film lungometraggio fantasy “Il ladro di stelle cadenti”, diretto da Francisco Saia. Il film, risulta essere il terzo film diretto dal 24enne savonese, dopo Boccaccio 2020 – Novella Trash e Dalì 2021 e il primo a livello ministeriale.

La pellicola ha infatti ricevuto il contributo dal ministero della cultura e prevede una distribuzione di livello internazionale, dato che il film è girato sia in italiano che in inglese. Il film è prodotto da Paolo Picciolo per la casa di produzione Horcynus Productions.

Nel cast fanno parte: Daniel McVicar (la nota star della soap opera Beautiful che interpretava il ruolo di Clark Garrison), Leandro Nadir Baroncini (giovane attore emergente e protagonista del film), Martina Sissi Palladini (giovane attrice romana con molta esperienza alle spalle), Denise McNee (attrice britannica che ha preso parte a diverse serie tv internazionali come i Medici e Diavoli) e lo stesso Francisco Saia, in un piccolo cameo.

Trama del film: a otto anni Camillo Favara detto Milo chiede a una stella cadente una grossa torta al cioccolato. Il desiderio si realizza e fa indigestione. A diciotto anni chiede alla sua stella di potersi legare a Betty, un’affascinante turista italo-americana, e i due intraprendono una relazione sessuale estiva e furtiva; ma, alla fine delle vacanze, lei gli spezza il cuore, dicendo di aver fatto l’amore con lui solo per trascorrere un’avventurina. Impara così che, quando vogliono punirci, gli Dei esaudiscono i nostri desideri, e, per una strana coincidenza del destino, diventa un ladro di stelle cadenti. Ma cosa è un ladro di stelle cadenti? Nient’altro che un correttore di quei desideri che possono far male. Divenuto quarantenne, quindi, ruba la stella cadente col desiderio di Betty di volere un figlio, ed è travolto da un turbine di emozioni.

"È un grande onore, per me, poter dirigere a soli ventiquattro anni un lungometraggio con un grande cast di livello internazionale che vede protagonisti grandi attori internazionali come Daniel McVicar e Denise McNee. Darò tutto me stesso e sfrutterò tutta l’esperienza accumulata negli anni di studio e di gavetta per poter realizzare un grande film che sarà distribuito in tutto il mondo, esprimendo uno stile di regia molto anticonformista e surreale e dando grande importanza alle colorimetria, ispirandomi a grandi artisti come Wes Anderson, Tim Burton, Joann Sfar e Steven Spielberg", dichiara il regista.