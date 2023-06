Savona, il Comune installa i nuovi giochi nei parchi cittadini per sostituire quelli danneggiati

Prima il parco Marabotto, poi i giardini Baden Powell e a seguire altre aree verdi della città, sono iniziati i lavori di ripristino dei giochi nei parchi pubblici. I giochi erano stati acquistati mesi fa dal Comune ma la ditta non aveva le certificazioni necessarie per il montaggio, costringendo il Comune a trovarne una con l'autorizzazione per dare finalmente il via ai lavori di installazione dei nuovi giochi. L'investimento complessivo di Palazzo Sisto è di circa centomila euro.

“C'è voluto un po' più tempo del previsto a causa di un intoppo – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Lionello Parodi – ma finalmente sono partiti i lavori per il ripristino dei giochi danneggiati, sperando che non ci siano altri atti di vandalismo”. Molti giochi, infatti, sono spesso oggetto di atti di vandalismo, un fenomeno che pesa sulla casse del Comune. “Le risorse per il ripristino dei giochi fa parte del progetto Rigenerazione urbana – spiega l'assessore ai Quartieri Gabriella Branca – e presto partiranno i patti di collaborazione con i cittadini che hanno deciso di impegnarsi per prendersi cura di alcuni spazi cittadini. Un segno che i savonesi tengono alla città e ai suoi spazi”.