Savona, moto sbanda in via Nizza: ferito il conducente, traffico in tilt

E' stato un incidente la causa di code e rallentamenti che, nel tardo pomeriggio odierno intorno alle 18.30, hanno colpito la viabilità tra i quartieri di Zinola e delle Fornaci dove il traffico ha vissuto momenti di difficoltà.

Secondo quanto riferito, il sinistro avrebbe visto coinvolta una moto su via Nizza, all'altezza del Mare Hotel. La caduta sarebbe avvenuta in completa autonomia senza coinvolgere altri mezzi o passanti.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa savonese per prestare le prime cure del caso al motociclista coinvolto prima di trasportarlo per accertamenti al pronto soccorso del San Paolo in condizioni non critiche, mentre le Forze dell'ordine si sono occupate di regolare il traffico ed effettuare i rilievi del caso.