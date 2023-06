Vigili del fuoco in lutto: è mancato Daniele Perrone, aveva 54 anni

Il Corpo dei vigili del fuoco piange Daniele Perrone, mancato improvvisamente all'età di 54 anni. Vigile Coordinatore Esperto, era in servizio presso il distaccamento di Cairo Montenotte.

Domenica scorsa aveva accusato un malore nella caserma situata in via XXV Aprile. I colleghi del cambio turno, notando la sua assenza, avevano iniziato a cercarlo, trovandolo disteso a terra, privo di sensi. Immediato era scattato l'allarme con l'intervento dei sanitari e il trasporto via elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Daniele, originario di Giusvalla, aveva iniziato la sua carriera nel Corpo quale vigile ausiliario di leva, raggiungendo successivamente l’attuale qualifica. Negli anni aveva partecipato a moltissime operazioni di soccorso per aiutare le persone colpite da particolari eventi calamitosi, come terremoti e alluvioni, avvenuti su tutto il territorio nazionale, nonché alle migliaia di interventi accaduti nell'ambito provinciale e regionale.

Persona stimata e benvoluta da superiori e colleghi di ogni ordine e grado, sempre disponibile e con un carattere affabile e gioviale, nell'espletamento delle variate mansioni di vigile del fuoco, aveva mostrato costantemente di possedere marcate qualità professionali e morali.

I funerali si terranno domani, venerdì 30 giugno, alle ore 10 nella chiesa San Matteo di Giusvalla. Il santo rosario invece, oggi, alle 18 nella camera mortuaria del Santa Corona di Pietra Ligure e alle 20.30 nella parrocchia valbormidese.