"Curiosando tra le Stelle", a Stella una rassegna di iniziative culturali all'insegna della storia e dell'arte

" Oramai è un fatto acquisito, sempre più persone sentono il bisogno di imparare cose nuove, di avere risposte a quelle domande, a quelle curiosità che sorgono di fronte alle complessità della vita e della realtà - spiega il professor Santino Nastasi, curatore dell'iniziativa - Con il ciclo di incontri di “TuttArte” ho fornito chiavi di lettura dei fenomeni artistici, ma soprattutto ho cercato di lanciare stimoli e occasioni di riflessioni. Il sindaco Castellini ha apprezzato questa modalità di comunicazione e ha immediatamente abbracciato l’idea di farla diventare parte della proposta culturale del Comune. Così è nato il progetto 'Curiosando tra le Stelle' che ha come motto 'Curiosare per conoscere - Conoscere per amare' ".

"Nel nostro entroterra si sta concludendo un ciclo antropologico - continua Nastasi - La mentalità e le conoscenze tradizionali, i dialetti, si stanno estinguendo, spazzati via, prima dall’avvento della società di massa, poi dalla globalizzazione. È necessario non dimenticare il vissuto delle generazioni passate perché è la sola, vera ricchezza di una comunità. A tal fine gli argomenti proposti cercano di ricostruire le radici storiche e culturali di una identità collettiva finalmente più consapevole e condivisa. Anche per questo gli incontri si svolgeranno nelle diverse frazioni: sia per valorizzare luoghi spesso poco conosciuti o considerati, sia per coinvolgere il numero più ampio possibile di cittadini".

"Ci tengo a ringraziare davvero tanto il professor Santino Nastasi per aver messo a disposizione della collettività stellese la sua straordinaria conoscenza e la sua disponibilità nel creare un percorso di eventi culturali che si susseguiranno non solo in questo 2023 ma che andranno avanti almeno al 2025. Reputo 'Curiosando tra le Stelle' un Format estremamente interessante e vi consiglio a tutti vivamente di venirlo a toccare con mano. Vi aspettiamo al prossimo evento il 6 luglio presso la Chiesetta di San Pietro a Teglia" ha invece dichiarato il sindaco Andrea Castellini.