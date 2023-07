"Mare Sicuro 2023", dalla Guardia Costiera in una settimana contestati sei reati tra Loano e Andora

Settimana intensa per gli uomini e le donne della Guardia Costiera del Circondario Marittimo di Loano/Albenga, impegnati a far fronte al flusso turistico del fine settimana e ai quotidiani controlli a tutela della sicurezza della navigazione, della balneazione, agli usi pubblici del mare, alla sicurezza in aree portuali e il rispetto delle norme ambientali, il tutto nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro 2023”.

Con un'accurata programmazione, sono state messe in campo pattuglie via terra e mezzi navali nei giorni e agli orari più delicati per garantire una maggiore sicurezza agli utenti del mare dal Comune di Loano al Comune di Andora.

Nella settimana scorsa sono state accertate e contestate una violazione all’ordinanza balneare, due violazioni a imbarcazioni da diporto ormeggiate in area destinata alla balneazione, due violazioni al codice della strada in area portuale e una notizia di reato per occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo che ha comportato il deferimento dell’autore del reato alla Competente Autorità Giudiziaria di Savona.

"L’attività a tutela della sicurezza della navigazione e della balneazione - assicurano dalla Guardia Costiera di Loano - proseguirà incensante a tutela del cittadino".