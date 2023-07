Savona, esce con la bici e viene aggredita e minacciata in Darsena: "La situazione sta diventando inquietante"

Fa un giro in bicicletta sotto casa nella zona della Darsena e mentre stava rientrando è stata aggredita da un uomo.

Ad essere vittima di un'aggressione nella serata di ieri una cittadina savonese residente in Darsena.

L'aggressore stava danneggiando l'ingresso del garage condominiale vicino a quello dell'Nh Hotel nel quale la donna stava entrando e dopo averla vista l'ha buttata giù dalla bicicletta, l'ha spinta e minacciata e stava per colpirla quando è stato fermato da una persona.

"Stava per tirarmi un pugno, per fortuna c'era un altro ragazzo che l'ha trascinato via. E' una situazione che sta diventando inquietante, sono uscita di casa alle 21.20, stavo rientrando e mi sono trovata al posto sbagliato nel momento sbagliato - spiega la residente - Ho sentito gridare una ragazza all'ingresso dell'Nh e poi ho visto questa persona prendere a pugni i cartelli e ha divelto i supporti dei cartelli del garage. Mi ha buttato giù dalla bici e mi ha minacciato dicendomi 'ti ammazzo, ti rubo la bicicletta', aveva gli occhi fuori dalle orbite".

La cittadina savonese ha poi chiamato la Polizia che dopo pochi minuti è intervenuta, ma l'uomo si era già dileguato.

Oggi presenterà la denuncia in Questura e fornirà le fotografie dell'aggressore che era riuscita a scattare. Fortunatamente le sue condizioni sono buone a parte un dolore al fianco.

"Cosa è diventata la zona? Ci sono in giro persone che finchè danneggiano è un conto ma quando iniziano ad aggredire e minacciare diventa ingestibile" ha continuato la donna.