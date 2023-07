E' stata rimandata, a causa del maltempo, la “Cena sotto le stelle i Lions e la luna” organizzata al ristorante Essaouira dai Lions Club e dai rispettivi Leo Club lo scorso venerdì 30 giugno 2023.

La serata, trasformatasi in un intermeeting di zona, ha comunque garantito un risultato nella raccolta fondi per la “Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones” per il trapianto delle cornee.