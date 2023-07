Melodie sotto le stelle a Varigotti: tornano i concerti dell'Accademia Musicale all'aperto

Giovedì 6 luglio alle ore 21:15, presso la suggestiva Piazzetta Libeccio a Varigotti, si terrà l'evento "Melodie sotto le stelle", organizzato dall'Accademia Musicale del Finale.

La serata vedrà la partecipazione di artisti di talento, tra cui il baritono Maestro Mattia Pelosi, il Coro Polifonico dell'Accademia e il Coro dell'Associazione "A Cielo Aperto", accompagnati al pianoforte da Francesca Addario.

Durante l'evento, gli spettatori avranno l'opportunità di apprezzare le meravigliose composizioni musicali di Faure, Weiss & Thiele, Monk, Di Capua e Morricone.

In questa occasione, l'Associazione "A Cielo Aperto", che si impegna per promuovere l'inclusione sociale, inizierà un progetto di collaborazione più ampio con l'Accademia Musicale del Finale, che culminerà in un prossimo evento.

L'ingresso alla serata sarà a offerta libera, per consentire a tutti di partecipare a questa splendida esperienza musicale all'aperto.