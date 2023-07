La FIOM CGIL primo Sindacato alle elezioni per il rinnovo della RSU dell’unità produttiva Segula Technologies di Vado Ligure

" Alle elezioni per il rinnovo della RSU dell’unità produttiva Segula Technologies di Vado Ligure (già funzione ingegneria dello stabilimento Bombardier) la FIOM CGIL si afferma come primo Sindacato riportando il 73% dei voti ed elegge due delegati su tre ". Lo afferma in una nota stampa la Segreteria FIOM CGIL Savona.

"Riteniamo molto importante che i lavoratori abbiano eletto i propri Rappresentanti per i prossimi tre anni. La buona partecipazione al voto dimostra inoltre quanto da parte dei lavoratori ci sia richiesta di avere rappresentanza sindacale - si legge ancora nella nota - La Segreteria FIOM CGIL Savona ringrazia tutti i candidati che si sono impegnanti per "fare sindacato" in un momento in cui rappresentare interessi collettivi è sempre più difficile nonché le lavoratrici ed i lavoratori che con la loro partecipazione al voto hanno fatto ancora una volta vivere la democrazia nel proprio posto di lavoro, cosa per cui la CGIL e la FIOM si sono da sempre battute".