Savona, il Comitato contro le pedonalizzazioni sferza ancora la giunta Russo: "La città appare sciatta e non sono quei disegni colorati a renderla attrattiva"

"Sono trascorsi ormai piu di quattro mesi dalle pedonalizzazioni decise dall'Amministrazione comunale. Le conseguenze sono note e tristemente visibili: il traffico è congestionato nelle ore di punta soprattutto in piazza Mameli e in corso Mazzini, i parcheggi insufficienti con l'avvio della stagione estiva sono diventati introvabili anche nella zona Prolungamento, i portici di via Paleocapa si sono spopolati e sono diventati appannaggio di ciclisti che la percorrono indisturbati e di accattoni che la deturpano con le loro necessity fisiologiche".

A dirlo è il Comitato che si oppone allo stop al transito delle auto che è stato disposto dal comune in via Manzoni, Corso Italia, via Ratti e via Mistrangelo.

"L'unico e migliore intervento attuato sono stati i disegni geometrici che colorano l'asfalto di via Ratti e via Manzoni che ora, finite le scuole, è ancora piu deserta di prima - proseguoo - E intanto i problemi cronici di Savona ancora sussistono: il verde pubblico è trascurato, i marciapiedi sono sporchi, le strade sono male illuminate, i cassonetti e i pochi cestini rimasti sono stracolmi di immondizia e, con il caldo estivo, maleodoranti. La città appare sciatta e trascurata e non sono certo quei pochi disegni colorati a renderla accogliente e attrattiva".

"Vorremmo che la nostra Amministrazione abbandonasse questo percorso utopico e incominciasse ad occuparsi davvero del benessere dei Cittadini, applicando il suo giusto progetto green alla costruzione di una citta sostenibile, ma sosprattutto a vivibile dai suoi abitanti - puntualizzano tirando le orecchie alla giunta Russo - Che dire? La chiusura di via Mistrangelo, via Manzoni, corso Italia e via Ratti doveva essere una prova, ma non è stato cosi. Malgrado i numerosi tentativi di dialogo e le proteste, non c'e stata alcuna presa di coscienza da parte del Sindaco e della Giunta sui problemi che sono stati creati o ingigantiti. Eppure ogni giorno sentiamo dichiarazioni di apertura al dialogo da parte dellavvocato Marco Russo e dei suoi collaboratori".

"L'unica 'apertura' che abbiamo riscontrato a una serie di appuntamenti ad personam che non ha prodotto risultati. In questi quattro mesi abbiamo incontrato rappresentanti di maggioranza e di minoranza da cui aspettiamo ancora riscontri, ma con grande tristezza stiamo prendendo atto come la nostra attesa sia vana" concludono dal comitato che si oppone alle pedonalizzazioni.