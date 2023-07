Autobus fuori strada al Santuario, complicati i soccorsi: "L'autista è stato sbalzato fuori e poi incastrato in un pilastro" (FOTO e VIDEO)

"E' stato un intervento complicato per la posizione che ha assunto l'autobus uscendo dalla sede stradale. L'autista è stato sbalzato fuori dal mezzo, rimanendo incastrato in un pilastro". Queste le parole di Giuseppe Di Maria, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Savona.

Una volta liberato, il conducente del mezzo è stato affidato all'elisoccorso per il trasporto al Santa Corona di Pietra Ligure: "L'altro ferito, anche lui cosciente, è andato in ospedale per gli accertamenti del caso. Una terza persona è riuscita ad allontanarsi autonomamente".

"Siamo intervenuti sul posto con 14 unità, il funzionario di servizio, l'autogrù, l'autoscala, due Aps e altri mezzi per fornire l'adeguato supporto - aggiunge il comandante Di Maria - Ora inizierà il recupero dell'autobus incidentato".

L'operazione sarà eseguita con l'ausilio di due gru, una dei vigili del fuoco e l'altra messa a disposizione dall'azienda Tpl Linea. Gli accertamenti del caso sono ancora in atto. Non è escluso però che il conducente del mezzo possa aver accusato un malore mentre era alla guida.