"Il bus ha iniziato ad andare piano poi lo schianto". Il racconto del maturando sul pullman precipitato al Santuario

Sta bene Leonardo Parodi, lo studente del liceo artistico "Martini" che era sul bus dell'incidente al Santuario e che stamattina avrebbe dovuto sostenere la maturità.

Dopo la visita in ospedale e all'artistico per chiedere quando avrebbe potuto fare l'esame orale, rinviato a sabato, si è trovato coi compagni e la famiglia in un bar del centro: "Ho preso il bus alle 6.50 per andare a dare l'esame e mi sono seduto a metà. Più o meno dal Ristorante 32 il bus ha rallentano andando molto vicino al bordo della strada - ci racconta - Ha proseguito per un po' andando così, sempre molto piano. Poi all'improvviso ci siamo trovati fuori strada. Io sono caduto".

Sono stati momenti di paura per le due persone a bordo, più l'autista. "Mi sono alzato e ci siamo accertati che tutti stessero bene - dice Leonardo - Un uomo con un taglio in testa chiedeva aiuto. Sono andato un po' avanti sul bus di traverso. Ero vicino all'uscita, ho avanzato ancora e ho visto l'autista bloccato sotto un masso che chiedeva aiuto. Sono uscito dal finestrino che era sfondato c'era gente che aveva già chiamato i soccorsi e messo una scala per farmi salire".

"Appena raggiunta la strada ho detto che dovevo dare l'esame di maturità. C'era la sorella di una mia compagna di scuola che ha chiamato l'istituto per avvisare. Poi mi hanno avvertito i miei genitori e mi hanno portato a casa. Sono stato in ospedale e ho solo qualche ematoma. Paura? Si, ne ho avuta, é normale" ci confessa il giovane maturando.

Poi Leonardo é stato a scuola per chiedere quando avrebbe potuto dare l'esame: "Lo farò sabato".