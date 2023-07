Savona, autobus precipita nel fiume in via Cimavalle: due feriti, l'autista in codice rosso (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 9.42: il preside dell'istituto scolastico ha chiesto al presidente di commissione di rimandare l'esame di maturità. Il ragazzo è stato mandato in ospedale per accertamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 9.35: "Per grande fortuna stanno bene, ho stretto la mano al signore ferito e all'autista, e lo aspetto in azienda al più presto. Faccio un in bocca al lupo al ragazzo che affronterà oggi l'esame orale di maturità", ha detto il presidente di Tpl Linea Vincenzo Franceri che proprio oggi accetterà l'incarico nel CdA.

AGGIORNAMENTO ORE 9.17: il bilancio del sinistro è di due feriti: l'autista, rimasto incastrato in un pilastro, è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il passeggero soccorso all'interno del bus, anche lui in codice rosso, con una ferita alla testa, al San Paolo di Savona.

AGGIORNAMENTO ORE 9.08: uno dei passeggeri a bordo è riuscito ad uscire autonomamente dal pullman. Si dovrebbe trattare di un ragazzo che aveva l'esame di maturità nella mattinata odierna.

AGGIORNAMENTO ORE 8.51: alcuni residenti della zona, appena sentito il tonfo, si sono mobilitati per dare una prima assistenza alle persone all'interno del mezzo. Sul luogo dell'incidente sono accorsi il sindaco di Savona Marco Russo e il presidente di Tpl Linea Vincenzo Franceri. Le persone rimaste coinvolte nell'incidente sarebbero in buone condizioni di salute.

Soccorsi mobilitati questa mattina attorno alle ore 7 in via Cimavalle a Savona. L'allarme è stato lanciato per un'autobus della Tpl Linea precipitato nel fiume. Le cause sono ancora in via di accertamento.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco della centrale operativa savonese, la Croce Bianca di Savona, la Croce Oro di Albissola-sezione Savona, la Croce Verde di Albisola, l'automedica e le forze dell'ordine. Sul posto è stato attivato anche l'elicottero Drago da Genova.

A bordo, oltre all'autista, c'erano altre due persone. Il soccorso è attualmente in atto. Viabilità bloccata.