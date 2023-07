Autobus Tpl fuori strada al Santuario, concluse le operazioni di rimozione: in corso gli accertamenti per le cause (FOTO E VIDEO)

Sono durate alcune ore le operazioni di rimozione dell'autobus di Tpl Linea che questa mattina poco prima delle 7 è finito fuori strada in via Cimavalle nella frazione del Santuario a Savona.

I vigili del fuoco con l'ausilio di due gru (una mezza a disposizione da Tpl Linea) sono riusciti a rimetterlo in asse dando vita ad un'operazione più che complicata.

Questa mattina il comando di Savona, sul posto con 14 unità, il funzionario di servizio, l'autogrù, l'autoscala, due Aps e altri mezzi, insieme al 118 e due ambulanze della Croce Bianca e della Croce Verde di Albisola Superiore, sono riusciti a trarre in salvo l'autista, sbalzato fuori dal mezzo e rimasto incastrato in un pilastro in mattoni e poi trasportato in elisoccorso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ed un passeggero portato in codice rosso al San Paolo.

La polizia locale e la polizia stradale si sono occupate di regolare il traffico ed effettuare tutti i rilievi del caso.

Non si conoscono al momento le cause che hanno portato il mezzo a finire in bilico sul torrente Letimbro. Sono in corso gli accertamenti.