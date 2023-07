Piaggio Aero, Noi Moderati: "Dal ministro Urso tempi certi per la vendita"

“Le espressioni utilizzate dal ministro Urso e le tempistiche dettate in merito alla vendita di Piaggio Aerospace Spa non possono che renderci soddisfatti", così Ilaria Cavo, vicepresidente della Commissione Attività Produttive e Pino Bicchielli, vicepresidente di Noi Moderati, intervenuti oggi al Question Time in aula alla Camera dei Deputati .

“Dopo le indiscrezioni stampa, dopo le risposte parziali avute in commissione, ascoltare oggi in aula dal ministro che 'Piaggio Aerospace è un'eccellenza italiana del made in Italy che non merita di rimanere ancora in amministrazione straordinaria' è la garanzia delle prossime tappe, scandite anche grazie a un bando mirato che ha fatto emergere, come è stato confermato, proposte dalle più grandi realtà industriali internazionali - concludono - Entro metà settembre sapremo chi potrà accedere alla due diligence, entro fine anno sarà definita la vendita, così ha assicurato il ministro: una tempistica che seguiremo con attenzione nella certezza che, come assicurato, sarà individuata l'offerta capace di assicurare solidità finanziaria e un piano industriale che garantisca il futuro dei siti e la salvaguardia dei livelli produttivi e occupazionali".