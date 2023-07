Alessandra Mele in vacanza a Cisano: "Tornerò in Italia, spero in un Festival di Sanremo" (FOTO e VIDEO)

Un anno dopo, stesso posto, stesso bar ad Albenga. Estate 2022: una ragazza in partenza per la Norvegia con una valigia piena di sogni. Estate 2023: torna in Italia, in Liguria per qualche giorno di relax, la Queen of Kings Alessandra Mele, la star di Cisano sul Neva in vetta alle classifiche internazionali con la sua hit, diventata l’inno alla forza delle donne e delle persone considerate deboli.

“TI racconto una cosa che mi fa venire i brividi – confida Alessandra ai microfoni di Savonanews-: il 29 aprile 2022, battuta da un cantante avversario in un duello che mi ha vista gareggiare a The Voice Norvegia, sono uscita dalla trasmissione dicendo ‘mi rivedrete presto’. Ovviamente ero giù di morale, a nessuno fa piacere perdere, ma esattamente lo stesso giorno di un anno dopo, il 29 aprile 2023, ho preso l’aereo per andare a Liverpool: destinazione Eurovision Song Contest. Incredibile vero? Quando Snapchat mi ha riproposto i ricordi dell’anno prima, mi sono resa conto di quanta strada è stata fatta e questo mi ha fatto riflettere. Possiamo anche rattristarci per gli insuccessi, ma non dobbiamo mai perdere la fiducia in noi stessi. Si può andare giù, ma si può sempre risalire”.

“Sono sempre stata determinata – prosegue la cantante ingauna -, perché sapevo che questo doveva essere il mio lavoro, e il mio impegno è stato totale, ma mai avrei pensato di riuscire di raggiungere il successo in così poco tempo”.

Puntualissima, fresca, malgrado il caldo torrido, sorridente e bellissima, Alessandra arriva e ti travolge come un’ondata frizzante in una calda giornata estiva, con la sua energia contagiosa e, davanti a un cappuccino, ripercorre, sul filo delle emozioni, un anno di grandi fatiche e inimmaginabili soddisfazioni. Un anno che non potrà mai dimenticare. “Sono stata notata dal capo della delegazione per il Melody Grand Prix che mi ha chiesto di partecipare a un camp di composizione per le preselezioni di Eurovision in Norvegia. Ho pensato che potesse essere un’opportunità per me scrivere insieme ad altre persone. Fino a quel momento, avevo sempre scritto da sola, così ho accettato di partecipare a questa tre giorni di full immersion di scrittura. Il primo giorno abbiamo elaborato una canzone dal titolo ‘Ciao’, il secondo è nata ‘Queen of Kings’. C’è stata una selezione delle canzoni che sarebbero andare al MGP, tra cui la mia. Così sono andata al Melody Grand Prix e ho vinto ‘di brutto’”.

E poi arriva l’ottimo quinto posto all’Eurovision 2023, dopo Marco Mengoni, uno dei suoi cantanti preferiti. È un’esplosione di gioia, una rivincita, il coronamento di un sogno. “La canzone è entrata nei cuori della gente. Queen of Kings è nata dalla condivisione di pensieri, parole ed emozioni con altre persone ed è stata una cosa straordinaria. Parla di forza, di una regina imperfetta, perché tutti siamo imperfetti, anche se rincorriamo la bellezza, ma non dobbiamo vergognarci delle nostre caratteristiche. Soprattutto noi donne ci sentiamo come ‘obbligate’ a inseguire questa perfezione, perché è la società che lo impone, che giudica. Ecco, con questo brano ho voluto esprimere la libertà, il distacco da certe convinzioni e convenzioni. Con le mie canzoni cerco di esprimere un messaggio di forza, di rivoluzione, per le donne, ma anche per la comunità Lgbt e per tutti coloro che la società ha cercato di schiacciare”.

La musica, la sua fortezza, il suo porto sicuro, il nido dove rifugiarsi, anche e soprattutto nei momenti più bui. “E' sempre stato così, anche quando ero piccola e ho attraversato momenti delicati, chiedevo a mia mamma di andare insieme a fare un giro in auto per ascoltare un po’ di musica. Lei sapeva che era importante per me e mi ha sempre accontentata – spiega -. La musica è la mia forza. Nelle mie canzoni, anche se parlo di un’esperienza triste, c’è sempre un messaggio di positività, questo è il mio timbro”.

Ora Alessandra ha un manager, un team che lavora con lei e tanto da fare. “Durante l’estate sono impegnata con i viaggi per il Pride. Sono stata a Madrid, andrò ad Amsterdam e poi in altre città fino a settembre. A gennaio partirà il mio primo tour europeo e c’è moltissimo lavoro dietro. Ti do un’anticipazione– racconta con entusiasmo -: gireremo l’Europa con un nostro pullman adattato per poterci dormire. Adoro: un sogno praticamente”.

Dopo diversi remix, tra cui quello di Gabry Ponte, e la versione in italiano di “Queen of Kings”, come regalo alla Patria Italia che porta nel cuore, è da pochissimo uscito il nuovo singolo “Pretty Devil”. “Parlo di insicurezze. Parlo a una persona insicura e le chiedo ‘ehi, ma perché non ti vedi come ti vedo io? Perché non vedi che, quando entri in una stanza, la illumini? Perché ti chiudi? Non vedi che tutti si innamorano di te? Non aver paura di mostrare anche le tue insicurezze. Non sono brutte’. Il mio è un diavoletto bello, sexy. Questa è una canzone che dedico ad alcune persone che si sono aperte a me”.

Un “Pretty Devil” che sta andando forte, con la voce potente di Alessandra, un refrain che si fa subito ricordare e un balletto che sui social, dove ha superato il milione di follower su TikTok e i 200mila su Instagram, è diventato virale.

Vedremo Alessandra affermarsi da regina anche in Italia? “Il Festival di Sanremo? Chissà, magari tra qualche anno perché no? In futuro inciderò anche canzoni in italiano. Con un’amica e musicista italiana, conosciuta alla Limpi, la scuola che ho frequentato in Norvegia, è nata una bella collaborazione. Abbiamo già scritto alcuni brani nella nostra lingua, perché amo l’Italia e anche quando canto in inglese, c’è il mio timbro italiano. Spero di affermarmi bene anche nel Bel Paese”.