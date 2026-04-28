Ceriale, al via un percorso di collaborazione per stare più vicino alle famiglie e creare un centro dedicato ai ragazzi

Il Comune di Ceriale avvia un nuovo progetto per migliorare la vita dei cittadini, coinvolgendo direttamente associazioni, gruppi e realtà attive sul territorio, con l’obiettivo di lavorare insieme per creare servizi utili alle famiglie e nuovi spazi per i giovani, partendo dai bisogni reali della comunità.

«Un percorso condiviso per rafforzare la rete territoriale, con l’obiettivo di dare vita a nuovi spazi di aggregazione dedicati ai giovani, reso possibile anche grazie al supporto e alla visione condivisa con il sindaco Marinella Fasano e l’attuale maggioranza», afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e Istruzione Barbara De Stefano.

Il Comune vuole infatti “sedersi allo stesso tavolo” con associazioni e organizzazioni locali per progettare insieme attività e servizi, unendo idee e risorse. Questo permetterà di aiutare meglio chi ha bisogno, soprattutto famiglie e ragazzi, anche attraverso la partecipazione a bandi e opportunità di finanziamento. In un contesto in cui le risorse pubbliche risultano sempre più limitate, l’avvio di un percorso di co-programmazione e co-progettazione rappresenta una scelta strategica per aumentare le opportunità a beneficio della comunità.

Tra le priorità ci sono la volontà di offrire opportunità educative ai giovani e quella di creare occasioni di incontro e socialità. Uno dei progetti principali è la realizzazione di un centro per ragazzi: uno spazio dove poter studiare, partecipare a laboratori, fare attività e stare insieme in modo sano e costruttivo. Per questo progetto è già disponibile l’immobile comunale sito in via Magnone 78, da tempo inutilizzato, che sarà riaperto e restituito alla cittadinanza.

«La mia visione è quella di un centro vivo, con aiuto compiti, attività educative e momenti di incontro – prosegue De Stefano –. Vogliamo offrire ai nostri ragazzi spazi sicuri e inclusivi, dove possano crescere e sentirsi parte della comunità. Questo percorso nasce anche dall’ascolto delle tante realtà presenti sul territorio. Desidero inoltre ringraziare gli uffici dei Servizi Sociali per il prezioso supporto nella programmazione di questo percorso. Un processo complesso e non immediato, ma che potrà generare risultati concreti e duraturi nel tempo».

«Vogliamo una città più vicina alle persone – aggiunge il sindaco Marinella Fasano -. Questo progetto significa lavorare insieme, ascoltare i cittadini e dare risposte concrete. Investire nei giovani e nelle famiglie oggi vuol dire costruire il futuro della nostra comunità».

Sul sito istituzionale del Comune di Ceriale l’avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse rivolto a Ets interessati alla co-programmazione per la messa a sistema di un modello di welfare territoriale. «L’invito da parte dell’Amministrazione a tutte le associazioni e realtà interessate è di partecipare, entrando a far parte di questo percorso condiviso e contribuendo con idee e proposte», concludono il sindaco Fasano e l’assessore De Stefano.