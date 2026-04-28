Finale punta su videosorveglianza e sicurezza urbana: in arrivo nuove telecamere, da giugno tornano i tre turni per la Polizia locale

Continua a puntare sulla videosorveglianza e sull’incremento dei servizi nel periodo di maggior afflusso turistico per garantire una maggior sicurezza urbana, il Comune di Finale Ligure.

Dopo l’approvazione avvenuta nello scorso mese di marzo da parte della Giunta, il progetto esecutivo redatto dai professionisti incaricati per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino è stato ufficialmente inserito all’interno del Programma Triennale Opere Pubbliche 2026/2028, rendendo inoltre l’intervento effettivo nella programmazione esecutiva per l’annualità in corso.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 249.900 euro, di cui 187.400 euro finanziati attraverso il cofinanziamento statale ottenuto nell’ambito dei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, e i restanti 62.500 euro a carico dell’ente. Questo consentirà, al netto del bando di gara che verrà istruito prossimamente per la realizzazione, di potenziare in maniera significativa la rete esistente, superando le attuali lacune nella copertura e portando il numero complessivo degli impianti operativi a circa duecento telecamere diffuse su tutto il territorio comunale, sommandosi alle 151 camere già presenti.

«Grazie a questi fondi, in parte statali e in parte comunali, abbiamo non solo potenziato ma anche riorganizzato e riammodernato il sistema di videosorveglianza comunale - afferma il sindaco con delega alla Polizia Locale, Angelo Berlangieri - Questo ci permetterà di presidiare in maniera sempre più puntuale i centri storici, il lungomare, aree periferiche oggi non soggette a controllo e le zone commerciali con una capacità tecnologica molto avanzata che permette di visualizzare, in condizioni di necessità per gli organi inquirenti, dettagli molto puntuali. Si tratta di un investimento complementare a quello effettuato recentemente di circa 60.000 euro per sostituire il server che consente di archiviare le immagini per i tempi previsti dalla norma ma anche di poter gestire il sistema in maniera efficiente ed efficace rispetto alla definizione dell’immagine e del suo dettaglio».

L’attenzione sarà riservata alla sicurezza urbana, comprensiva anche di una rete di monitoraggio che si estenderà alle principali arterie viarie maggiormente interessate dal traffico, e sul fronte della protezione civile, con postazioni dedicate al monitoraggio dei corsi d’acqua nei punti maggiormente sensibili per verificare le condizioni idrogeologiche in caso di eventi meteorologici intensi. Il progetto nella sua interezza prevede inoltre il potenziamento dell’infrastruttura tecnologica comunale, con sistemi più efficienti e pienamente interoperabili con le altre Forze dell’Ordine, così da favorire una collaborazione sempre più efficace tra gli enti preposti.

Sempre rispetto al tema dell’ordine pubblico e della sicurezza, oltre al sistematico controllo del rispetto del Codice della Strada – che nel 2025 ha portato ad elevare 20.840 verbali per circa 1.800.000 euro di sanzioni – queste azioni si affiancano al programma “Sicuramente Finale” avviato lo scorso anno dall’Amministrazione nel periodo di maggior afflusso turistico da giugno a ottobre, col quale vengono incrementati i servizi sul territorio effettuati dal Comando di Polizia Locale, e all’attività del Nucleo Sicurezza Urbana in forma consorziata coi comandi di Loano e Savona, in particolare per quanto concerne il contrasto alle forme di abusivismo e allo spaccio di stupefacenti.

«Riproporremo il servizio “Sicuramente Finale”, uno dei pochi casi in provincia di Savona dove i turni operativi della Polizia locale, grazie al potenziamento dell’organico con l’assunzione a tempo determinato di nuovi agenti, diventano tre con una copertura oraria fino all'1:30 nei giorni feriali, fino alle 3 nei festivi e prefestivi e anche oltre nelle giornate con eventi occasionali. Va quindi ricordato il grande lavoro svolto dai nostri agenti insieme a quelli dei comandi consorziati che, grazie all’ausilio determinante delle unità cinofile, nell’anno passato ha portato a 71 denunce, 39 segnalazioni e 4 arresti convalidati per un fenomeno che stiamo cercando di controllare» conclude il Primo Cittadino.